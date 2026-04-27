開催：2026.4.27

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 6 - 2 [フィリーズ]

MLBの試合が27日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。

1回裏、3番 マット・オルソン 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブレーブス得点 ATL 3-0 PHI

2回裏、8番 エリ・ホワイト 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 5-0 PHI、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 6-0 PHI

8回表、2番 カイル・シュワバー 8球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 ATL 6-2 PHI

試合は6対2でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はフィリーズのアーロン・ノラで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:24:09 更新