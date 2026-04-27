2026年4月27日（月） MLB ブレーブス vs フィリーズ 試合結果
開催：2026.4.27
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 6 - 2 [フィリーズ]
MLBの試合が27日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。
ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。
1回裏、3番 マット・オルソン 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブレーブス得点 ATL 3-0 PHI
2回裏、8番 エリ・ホワイト 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 5-0 PHI、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 6-0 PHI
8回表、2番 カイル・シュワバー 8球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 ATL 6-2 PHI
試合は6対2でブレーブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はフィリーズのアーロン・ノラで、ここまで1勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-27 05:24:09 更新