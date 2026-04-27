開催：2026.4.27

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 3 - 8 [タイガース]

MLBの試合が27日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとタイガースが対戦した。

レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。

1回表、6番 ケリー・カーペンター 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 CIN 0-2 DET

2回裏、5番 ネート・ロー 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 1-2 DET

4回裏、7番 ジェフリー・ブルデー 6球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 CIN 2-2 DET

5回裏、2番 マシュー・マクレーン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 3-2 DET

7回表、3番 李灝宇 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでタイガース得点 CIN 3-4 DET、5番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 CIN 3-5 DET、7番 マシュー・ビアリング 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 CIN 3-6 DET

8回表、2番 グレイバー・トーレス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 CIN 3-8 DET

試合は3対8でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのブラント・ハーターで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はレッズのサム・モールで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:28:11 更新