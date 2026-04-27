◇セ・リーグ 巨人4―1DeNA（2026年4月26日 横浜）

マウンドで、巨人・井上は何度もつぶやいた。「まだ勝ってる。まだ勝ってる」。1点差とされた6回、その言葉が自身を冷静にさせた。ピンチをしのぎ、24年からDeNA6連勝のキラーぶりを発揮した。

「その回（6回）は粘り強く投げようと思った。冷静に落ち着いて低めに投げ切ることができた」

悪夢を振り払った。19日のヤクルト戦の4回に味方の失策をきっかけにピンチが広がり、オスナに痛恨の逆転3ランを被弾。この日の6回も失策が絡んで1失点し、その場面がフラッシュバックした。だが、まだ1点差で「安打を打たれてもまだ同点」となお1死一、二塁でギアを上げた。後続を打ち取り6回3安打1失点（自責点0）で今季2勝目だ。

ベテランからの「学び」がピンチに生きた。田中将や則本が、同じ球種でも強弱を付けてゴロを打たせる投球術を目にし、助言を求めた。2人から「全部全力だと打者も合ってくる。楽な部分をつくると投球も楽になるよ」と教えを受け、序盤の直球は140キロ台中盤だったが、勝負どころで150キロ台を連発。13のゴロアウトで大人の投球に進化し「試して、試合で表現できて良かった」とうなずいた。

6回を投げ終え、ベンチに戻るとうまくいった部分を自身のノートに書き留め「また次につなげられるように」と成長を止めない。チームは2カード連続の勝ち越しで今季最多の貯金4。阿部監督が「まだまだこれからですよ」と言うように、伸びしろばかりの24歳だ。（田中 健人）