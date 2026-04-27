本拠地ヤクルト戦

プロ野球の中日は26日、本拠地でヤクルトと対戦し、3-0で勝利した。ファンクラブ（FC）創設20年を祝うスペシャルゲーム。普段と違う新鮮なユニホームに、ネット上のファンからも「いつもの3倍増しで選手がかっこよく見える」「カッコよすぎないか？」と好評の声が相次いだ。

覚悟の黒がバンテリンドームを染めた。中日ナインが着用したのはFC創設20周年を祝う特別ユニホーム。上下ともに黒で、胸元の「Dragons」や背中の選手名は伝統のドラゴンズブルーとなっている。背番号はFCを象徴するという赤だ。球団公式サイトによると、このユニホームで戦うのは月に一度のFCスペシャルゲームのみ。この日が全6試合のうちの初戦だった。

いつもと違う姿にX上のファンも興味津々。様々なコメントが書き込まれた。

「いつもの3倍増しで選手がかっこよく見える」

「FCの黒ユニカッコよすぎないか？」

「上下ブラックの今年のFCユニ めちゃくちゃかっこいい！」

「このユニ新鮮」

「黒ユニが1番かっこいいじゃねぇか」

「中日さんの黒ユニすごく脚細く見える」

「FCユニを着てるドアラが似合っててカッコいい！」

「黒ユニやと雰囲気違うね。カッコええ」

「黒ユニかっこいいけど、ヤクルトのユニと色味近いし、審判さんとは同じ色だしで困惑しそうな予感がする」

「敵味方の見分けがつきにくくて やってる選手も戸惑うんじゃないの」

中日は先発の高橋宏斗が7回5安打7奪三振無失点と好投。5回2死満塁の攻撃では、先制となる適時右前打を放ち、自らを援護した。



（THE ANSWER編集部）