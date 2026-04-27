◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜

若き力が束になった。両軍無得点の２回２死二塁。ドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）は高め１４８キロ直球に反応した。「差し込まれたけど、振りきった分いいところに飛んでくれた」。７番・遊撃で先発し、２戦連続適時打となる先制打。逆方向の一、二塁間へしぶとくはじき返した。

鮮やかなコンビプレーで突破口を開いた。その回、２死から６番・右翼でスタメンの平山功太内野手（２２）が右中間へプロ初の二塁打。石田裕の速球を捉えチャンスメイクした。前日２５日にプロ１号を放ちヒーローとなった育成の星。続く走塁では５０メートル走６秒０の俊足を生かした。

小浜の放った打球を相手二塁手が深い位置でダイビングキャッチ。「（三塁ランナーコーチの）川相さんが回していた。打球を見ることなくいけた」とトップスピードのまま三塁ベースを蹴った。一気に本塁を陥れる好走塁。阿部監督も「いい形で先制できてよかった」と若武者２人の躍動を喜んだ。

その後も小浜は７回の左前安打で初マルチ、８回に貴重な押し出し四球を選ぶなど、プロ初Ｖ打含む２安打２打点。堅守でも先発・井上を支え「同学年の温大が先発だったので『何とか先制点を』と。点につながってよかった」と充実の汗をぬぐった。ヒットはいずれも直球。阿部監督の助言で打撃フォームを改良し、２軍で磨いてきた対応力を示した。「チームが勝つために持っているもの全て出していきたい」とルーキー。売り出し中のヤングＧたちが敵地で暴れ回った。（堀内 啓太）