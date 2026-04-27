◆米大リーグ ドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目にカブス・今永昇太投手と今季初対戦。１打席目は四球を選んだ。すると、１死一塁で迎えたＴ・ヘルナンデスの打席中に二盗を試みると、送球が足に当たり、蹴り飛ばされるように左翼前を転々。一気に三塁まで進んだ。その後、１死一、三塁から４番パヘスの右犠飛で大谷が先制のホームを踏んだ。

今永とは通算１０打数１安打、３三振（試合前時点）と苦戦中。大谷は今季１２試合ぶりとなる６号を狙う。

大谷は前日２５日（同２６日）は、初回に１ストライクからの２球目の直球をはじき返すと左前安打。４試合、１４打席ぶりの安打で本拠地をわかせると、１死からは今季２個目の盗塁を決めた。２つの四球を選ぶなど、リードオフマンとしての仕事も果たし、ロバーツ監督は「次の打者にしっかりつないでいた。忍耐強く四球を選んでいたのもよかった」と評価。一方でドジャース移籍後ワーストとなる１１試合、５６打席連続ノーアーチとなっていた。

昨季から投手に復帰した大谷は、今季は開幕から先発ローテーションの一員としても投げ、フル稼働。ロバーツ監督は前日に「今は、イニング数や投球数も含めてシーズンが始まり、投球への集中や求めるものが増えているといえる。だから、その分だけ打撃面の余力や生産性が削られている部分はあるはずだ。それは当然のことだ」と理解も示していた。この日は次回登板が２８日（日本時間２９日）の本拠地・マーリンズ戦になることも明言した。