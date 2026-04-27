「ダイゼンが絶好調だ」２G１Aの前田大然を同僚DFが絶賛！「彼は僕らのタリスマンなんだ」
圧巻のパフォーマンスは、タイトルを目指すセルティックの士気を大きく高めただろう。
前田大然は４月25日、スコティシュ・プレミアシップ第34節のフォルカーク戦で、２得点・１アシストと活躍。チームを３−1の勝利に導いた。
前半に得意の激しいプレスから先制点をあげ、さらにキーラン・ティアニーのゴールをお膳立てした前田は、後半にもグラウンダーのクロスを右足で流し込んだ。
これで前田は先週のスコティッシュ・カップ準決勝に続くゴール。それまで17試合連続で得点がなく、批判を浴びてきたが、終盤戦を迎えるなかで調子が上向いている。
『The Celtic Way』によると、チームメイトのDFアリスター・ジョンストンは、「ダイゼンが絶好調だ」と喜びを表した。
「僕らにはゴールが必要だ。シンプルなことさ。彼は僕らのタリスマンなんだよ。この２週間で見たように、彼があらゆるかたちで得点できれば、僕らにとって素晴らしいことだ。最後の１か月で彼が調子を上げ、昨季のようなレベルに達することができれば、僕らにはかなりチャンスがあると思う」
今シーズンは多くの批判も浴びた。夏は退団が有力とも言われている。だが、まずはセルティックの国内二冠に集中だ。前田はさらなる貢献を期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛プレスからのミドルシュートも！前田大然の圧巻２ゴール・１アシスト
前田大然は４月25日、スコティシュ・プレミアシップ第34節のフォルカーク戦で、２得点・１アシストと活躍。チームを３−1の勝利に導いた。
前半に得意の激しいプレスから先制点をあげ、さらにキーラン・ティアニーのゴールをお膳立てした前田は、後半にもグラウンダーのクロスを右足で流し込んだ。
『The Celtic Way』によると、チームメイトのDFアリスター・ジョンストンは、「ダイゼンが絶好調だ」と喜びを表した。
「僕らにはゴールが必要だ。シンプルなことさ。彼は僕らのタリスマンなんだよ。この２週間で見たように、彼があらゆるかたちで得点できれば、僕らにとって素晴らしいことだ。最後の１か月で彼が調子を上げ、昨季のようなレベルに達することができれば、僕らにはかなりチャンスがあると思う」
今シーズンは多くの批判も浴びた。夏は退団が有力とも言われている。だが、まずはセルティックの国内二冠に集中だ。前田はさらなる貢献を期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛プレスからのミドルシュートも！前田大然の圧巻２ゴール・１アシスト