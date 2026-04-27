▼2着ドラゴンブースト（丹内）マイル適性がありますね。このメンバーでも内容は良かった。力をつけているし、これからが楽しみ。

▼3着ベラジオボンド（北村友）勝った馬を見ながら、しっかり最後も脚を使ってくれました。

▼4着ショウナンアデイブ（池添）スッと先手が取れて、しまいも踏ん張ってくれました。

▼5着オフトレイル（岩田望）最後は伸びて来た。次につながる競馬はできたと思います。

▼6着ファーヴェント（坂井）勝ち馬の後ろでスムーズなレースはできた。上位とは伸び負けしましたね。

▼7着シックスペンス（戸崎）前走よりバランス良く上手に走れた。

▼8着エルトンバローズ（西村淳）あまりうまく乗れませんでした。

▼9着シャンパンカラー（岩田康）ゲートを出てくれた。この内容なら、次の東京マイルなら。

▼11着ランスオブカオス（吉村）伸びなかったですね。2歳、3歳のころから成長していない感じ。

▼12着ブエナオンダ（田口）最後に脚は使っていた。まだ馬場もいいので、もっと荒れた馬場なら。

▼13着ウォーターリヒト（高杉）力は出し切れたと思います。

▼15着ファインライン（鮫島駿）内ラチ沿いを取りたかった。前回と比べ脚のたまりがもうひとつだった。

▼18着ロングラン（団野）雰囲気の良さは感じた。年齢的なものもあるのかな。