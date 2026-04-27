「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

阪神・下村海翔投手（２４）が２６日、１軍の試合前練習に参加した。２４年４月に受けたトミー・ジョン手術からの復活を目指すドラ１右腕は、藤川監督と安藤、江草の両投手コーチらが見つめる中でブルペン入り。６０球を投げ「順調です。しっかりキャンプからやってきたことを出せている」と現状をプラスに捉えた。

指揮官は「リハビリとして球数を順調に消化してきているので、また来週ですね。ボールも良かった。これをクリアすれば次のプラン。そのプランはある程度、見えてはいる」と展望を描いた。

リハビリ段階にある投手を１軍の試合前練習に合流させるのは、異例と言える。ただ指揮官は「ＭＬＢでも（ドジャースの）大谷選手は試合に出ながら試合前にリハビリ登板もしている。今はもう、普通なんですよね」と言及。２軍本隊が遠征に出ている状況も踏まえ、１軍首脳陣やトレーナーらが直接投球をチェックできる環境を設けた。

１軍の雰囲気を肌で感じた下村は「甲子園で練習するのが久しぶりだったので、迫力を感じた」と率直な思いを口にした。今季が３年目。待望の１軍デビューへ、視界は良好だ。