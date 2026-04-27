人気ユニット「東方神起」が25、26の両日、横浜市の日産スタジアムで、日本デビュー20周年を締めくくるライブを行った。海外アーティスト史上最多の3度目となる同所での公演。ファンとの絆を象徴する聖地で計13万人を動員し、31曲を披露した。

ライブ終盤の定番曲「Somebody To Love」で6万5000人を沸かせた。花火が夜空に打ち上がると同時に、アリーナの両サイドに延びる花道を2人が全力疾走。日産ではおなじみの光景だ。ユンホ（40）は「倒れるかも…」と不安をのぞかせていたが、ファンの期待に応えて走り抜いたのは175メートル。過去最長距離だった。

8年ぶりの日産。チャンミン（38）は「1年前までは3回もここに立てるとは思わなかった。夢がかなってうれしい」。ユンホも「20周年のラストに最高の時間を過ごすことができた」と思い出の場所に戻ってきた喜びをかみしめた。

午後6時過ぎから日が沈み始め、会場を埋め尽くす観客が振る赤いペンライトが波となった。テーマ「RED OCEAN」さながらの光景にチャンミンは「いつも僕たちを照らしてくれて感謝しています。僕たちも歌で皆さんを輝かせていきたい」。ユンホも「次に会うときは互いにもっとハッピーになっていましょう」と呼びかけた。27日はデビュー記念日。ファンとともに、次のステージへ力強く進む。