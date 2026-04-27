香港チャンピオンズデーが26日、シャティン競馬場で行われた。JRAが馬券発売したG13競走は全て地元馬がV。メイン9R「クイーンエリザベス2世C」はロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が当レース4勝目を飾り、獲得賞金は自身が持つ歴代最多を更新する54億円超となった。日本から参戦した3頭はマスカレードボール（牡4＝手塚久）の2着が最高。5R「チェアマンズスプリントプライズ」はカーインライジング（セン5＝ヘイズ、父シャムエクスプレス）が圧勝し、香港記録を更新する20連勝を達成した。

シャティンの地元ファンが“TWO TITANS”の走りに酔いしれた。カーインライジングの勝利から約2時間半後、香港の雄ロマンチックウォリアーが完璧な立ち回りで再び、ファンを熱狂させた。クイーンエリザベス2世C4勝目にエスコートしたマクドナルドは「この馬に乗れること自体が光栄だよ」とリスペクトの言葉を口にした。

ポンと好スタートを決めたが、内から主張したナンバーズを行かせて4番手をキープ。人馬の呼吸をピタリと合わせ、抜群の手応えで進めた。勝負どころの4角手前で外から馬なりで進出を開始。残り300メートルでゴーサインが出ると瞬時にトップギアに切り替わり、一気に先頭へ。鞍上の力強いアクションに応え、後続をグンと引き離した。ゴール前で強襲してきたマスカレードボールも抑えて、悠々とゴールに飛び込んだ。

鞍上は「今日は相手が強力でリスペクトしていた。最後はいい伸びを見せて、しっかり差し切った。距離に関係なく、最後のギアが一段、違う。周りがついて来られないレベルの瞬発力を持っている」と称賛した。

当レースは22〜24年にかけて史上初となる3連覇を達成。昨年は中東遠征のため出走を見送ったが、2年ぶりの参戦で再び勝利を手にした。管理するシャム師は「今シーズン初戦からいい出来を維持していたし、2000メートルも問題ないと見ていた。調教過程も理想的で、非常に自信を持って臨めたね」とかみしめた。

今後は3年前に2着に敗れたG1チャンピオンズ＆チャターC（5月24日、シャティン）で再び2400メートル戦に挑戦するプランもある。トレーナーは「オーナーと相談する必要があるが、（出走への）可能性はある。彼なら達成できる力がある。状態次第だが、まだまだ（9歳シーズンも）やれると思っている。彼は本当に特別な馬だからね」。歴代最高賞金記録を更新し続ける、香港のスーパースターはまだまだ輝きを放ち続ける。