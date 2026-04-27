次元の違う強さだった。カーインライジングはスタート直後に促してポジションを取り、3番手を追走。直線でパートンのゴーサインにスッと反応すると残り300メートルで堂々先頭へ。そこから一気に突き放すと、持ったままの手応えでフィニッシュした。香港競馬記録を更新する20連勝。1分07秒10の勝ち時計は、自身がマークした前走のレコードを0秒02更新した。パートンは「一度スピードを上げると、非常によく加速してくれる。かなり楽だったよ」と勝利をかみしめた。

香港の怪物スプリンターは走るごとに強くなっている。その強さは世界中のファンが知っている。JRAの単勝配当は100円元返し（香港での単勝オッズは最低保障の1・05倍）。JRAが発売するG1レースの元返しはディープインパクトが制した05年菊花賞以来の記録となった。

管理するヘイズ師も「間違いなく私が調教した中で最高の馬」と絶賛。レース後には昨年に続いて、オーストラリア遠征を視野に入れることが明らかになった。高額賞金レースの豪G1ジ・エベレスト（10月17日、ランドウィック）連覇がターゲット。まだ5歳。いったい、どこまで強くなるのか。