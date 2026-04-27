韓国の人気デュオ・東方神起が２６日、横浜・日産スタジアムで日本デビュー２０周年記念公演「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ＩＮ ＮＩＳＳＡＮ ＳＴＡＤＩＵＭ 〜ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ〜」の最終公演を実施。２５日との２日間で１３万人を動員した。２０周年イヤーを締めくくるコンサートで、Ｂｉｇｅａｓｔ（ファンの呼称）を前に全３１曲を熱唱。次のステージへ勢いある一歩を踏み出した。

特別な会場で、大きな節目の１年を締めくくった。海外アーティストとしては史上最多となる、３回目の日産スタジアム公演。ユンホ（４０）とチャンミン（３８）の日本デビュー“２０歳”を祝福しようと、６万５千人のＢｉｇｅａｓｔが集結し、声援を送った。

オープニングの登場は意外にもシンプルで、静かだった。花道の階段をゆっくりと上がってきた２人は「Ｓｍａｌｌ Ｔａｌｋ」でライブをスタート。ファン一人一人の顔を見るように笑顔で歌い、センターステージへ歩みを進めた。

次曲の「Ｒｅｂｏｏｔ」では一転、８年前のスタジアム公演の始まりをほうふつとさせる演出で魅せた。ユンホが「日産スタジアム公演がはじまります！Ａｒｅ Ｙｏｕ Ｒｅａｄｙ？」と盛り上げ、チャンミンも「今日は気合入ってますかー！」と何度もファンをあおり「盛り上がっていこー！」と呼びかけた。

チャンミンは「ひそかに、日産スタジアムに再び立って皆さんと再会したいと思ってました。それが実現して夢のようです」としみじみ。ユンホも「実は、昨年７月にリリースした『月の裏で会いましょう』のジャケットに、日産にまた立ちたいという願いをこめていました。夢はかなう！」と力を込めた。

日が沈むと、ファンが手にしているペンライトは公演タイトルのごとく「ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ」となって揺らめき出し、２人はその中で「Ｓｕｒｖｉｖｏｒ」などを熱唱、公演終盤には「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ」などの激しいダンスナンバーも披露した。ユンホは「皆さんの小さな光が集まって、レッド・オーシャンができてますよね。だから、みんなで東方神起！」と伝え、チャンミンは「皆さんがいてくれたからこそ、２人の存在がある」といい「ＩＤＥＮＴＩＴＹ」を初披露した。

８年前の日産スタジアム公演では、同所史上初の３日間公演で２２万人を動員。さらに海外アーティスト史上初の１ツアー１００万人動員も達成するなど、伝説となった。その後もアーティストとして頂点に立ち続け、日本デビュー２０周年も、３度目の日産で鮮やかに完走。新たな伝説を打ち立て、次なるステージへと進む。