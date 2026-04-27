◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

平山と小浜でもぎ取った２回の先制点、見事だったね。ゲッツーで走者がいなくなりムードがしぼんだところで、チャンスを作り直した。二塁打の平山が、小浜の内野安打で一気にホームイン。ＤｅＮＡも虚を突かれたわけではなく、平山のスピードが勝った。

８回の４点目は小浜の押し出し四球。手が出ないのではなくて、しっかりボールを見切って選んだ。非常に価値のある１点だった。その前の平山も、結果的には凡退したけど、フルカウントまで粘った。がっつくことなく、じっくりと打席での時間を過ごせている。

平山には意外性、小浜には堅実な守りがあるが、売り出し中の２人に共通しているのはスピードだ。そういう選手がラインアップにいると、ベンチは作戦を立てやすくなる。このゲームのような打撃内容を見せてくれると、次も使ってみようという気になるよ。

スタメンには実績のない選手も多いけど、それぞれがやるべきことをしっかりやっている。阿部監督も、心強いと思う。吉川が帰ってきて、いずれ泉口も戻ってくるが、布陣のバリエーションは間違いなく増えている。競争の中で個々が成長しながら、いいチームになってきているね。（スポーツ報知評論家・高木 豊）