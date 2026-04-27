「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

信頼する仲間たちと一塁線上に整列し、黄一色に染まったスタンドを見上げる。勝っても負けても、ファンに感謝を伝える儀式。ただ、六甲おろしが流れる試合後は、阪神・藤川球児監督にとって唯一至福の瞬間だ。節目の通算１００勝。就任１６７試合目の到達は巨人・原辰徳監督に並ぶ、セ・リーグ最速タイ記録となった。

「ファンと現場が一体になっている証しかなと思います。阪神タイガースとしての結果が見えてくると、また頑張ろうかなと思いますね」。近本の骨折にやり場のない憤りもある。ただ、チームを勝利に導き、ファンに歓喜を届けるのが使命。いつだって声援が背中を支えてくれる。４万２６１１人のスタンドが答えだ。

ＤｅＮＡ戦の連敗から雨天中止、引き分けを挟んで迎えた一戦。投手戦に風穴をあけたのは佐藤輝のバットだった。開幕前に森下、大山とともにキーマンに指名した主砲の一発。「大きいんですよ。これは野球というスポーツにおける４番の重みでしょうね」と称賛し、「でも、みんながそれをうまく守ってくれました」と、藤川野球を象徴する１勝の余韻に浸った。

監督就任２年目を忙しく過ごす。そんな日々を「期間限定の恩返し」と笑う。１８歳で入団し、育ててくれた球団に対する感謝…孤独なマウンドに立った時、声援をくれたファンに対する感謝。引退後、球団と交わした約束がある。「監督は自分しかいないとなれば引き受ける」。使命とするのは１０年後も続く常勝タイガース。まだ道半ばだ。

優勝した昨オフ、２足のブーツを買った。「履くだろうなと思って買うけど、履かないから家が靴だらけになってね。時間がなかった。嫁さんに、どうした？って。忙しいってことだね、多分」。映画やドラマも見なくなった。「グラウンドでそういうものを見てもらう仕事ですからね」。２４時間、阪神タイガースの監督。没頭する日々に趣味も休息の時間もない。

セ最速タイの１００勝。現役時代から個人の記録に興味を示さぬ指揮官が、「非常に満足していますね」と喜びも語った。積み重ねてきた１勝、１勝はコーチ、スタッフ、選手…そしてファンと築いた結晶だからだ。「阪神タイガースのチームワークが結果として表れている。単純にうれしいですね。ベストということですから」。愛するチームが猛虎であり続けるために、期間限定の恩返しに没頭する日々は続く。