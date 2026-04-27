「東京六大学野球、明大８−１慶大」（２６日、神宮球場）

第３週の２回戦２試合が行われ、早大と明大が勝って１勝１敗とし、３回戦に持ち込んだ。昨秋優勝の明大は５番・福原聖矢捕手（４年・東海大菅生）が４打点を挙げ、８−１で快勝した。早大は高橋煌希投手（３年・仙台育英）が１０三振を奪いリーグ戦初完投を果たし、２−１で法大を破った。

勢いが止まらない。今秋ドラフト候補の明大・福原が２安打４打点と躍動。「センター中心にいい形でヒットになって、いい状態が続いている」。開幕から４試合連続安打をマークし、７点差勝利につなげた。

まずは初回、１点を先制してなお１死二、三塁。２球で追い込まれながらも中前へ２点適時打を放った。３点リードの五回は無死二、三塁から左翼手の頭上を越える二塁打。勝負強さを発揮し、雄たけびを上げた。

大学で木製バットを使用するようになってから「腕はゼロの状態で」と“脱力打法”を心がけてきたことが奏功した。阪神は畑山統括スカウトら幹部クラス３人で視察するなど日米スカウトが集結。巨人・木佐貫スカウトは「動ける俊敏な捕手。経験値も高い」と評価した。