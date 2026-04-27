「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）

この勢い、本物だ…。首位を快走する岸田オリックスが、通算２９勝を献上してきた有原に対し、左８人を並べる必殺のオーダーを断行。今までのお返しとばかり新助っ人シーモア、売り出し中の５年目・渡部が一発をお見舞いするなど、四回途中までに８点を奪い、天敵右腕を撃沈させた。

「よく打ってくれましたね。立ち上がりをしっかりと攻めてくれた。データ？それもありますし、手応えは本人らが一番感じてるとは思う。今日取れたのは大きい」。好調４番の太田を休養させた臨時タクトがさえ渡っても、あえて神妙に振り返った岸田監督。初回に森友、来田と左打者が早々の適時打を決め、逆転に成功し、本心はさぞや痛快だっただろう。

５日の対戦で白星を許した有原には、ソフトバンク時代の昨季も本拠地で３戦３敗。京セラでの対有原は２０２４年７月９日以来となる白星で、チームとしても今季３度目の同一カード３連勝＆貯金は最多の７。球団新記録更新の本拠地１１連勝と勢いが止まらない。

２位ソフトバンクとのゲーム差も２・５に拡大した。すでに３、４月の月間勝ち越しを決め、２年続けて開幕ダッシュに成功。岸田監督は「皆が必死で隙なくやってくれてるところが勝ちにつながっている」としながらも「まだ４月。これからも先は長いし、相手も対策してくる。一戦一戦やっていくしかない」。かぶとの緒を締めたが、オリの快進撃はまだ続きそうだ。