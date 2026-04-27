「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）

体重無差別で争われ、昨年の世界選手権９０キロ級銀メダルの田嶋剛希（２８）＝パーク２４＝が、同金メダリストでパリ五輪同級銀メダルの村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝に優勢勝ちし、初優勝した。男子９０キロ級以下の選手による制覇は、２０１２年の加藤博剛以来１４年ぶり。２８年ロサンゼルス五輪の代表切符を争うライバルへの連敗を「３」で止めた。

残り１２秒の崖っぷちで活路を見いだした。開始から主導権を握られ、旗判定での勝利は見込めない展開。田嶋は大きく踏み込み、隅返しをかけた。「無我夢中でとっさの技が出た」。同時に倒れ込む際どい瞬間にはなったが技あり。３連敗中と五輪代表争いで突き放されていたライバルに勝利し「対戦を恋い焦がれて遠距離恋愛のような感じだった。勝てたのは大きい」と涙して喜んだ。

名を広めなければならない理由があった。２週間前。訪れた温泉施設の湯船で、ある男性から声をかけられた。雑談すると柔道に詳しく、９０キロ級の強い選手の名前がどんどん出てきた。村尾、向翔一郎…。しかし、自分の名は全く出てこない。「まだまだやな」。タイトルを取る気持ちがめらめらと燃えた。１４年ぶりとなる９０キロ級での制覇。歴史に名を刻み「今日でおじさんに名前を覚えてもらえたかも」と笑った。

旗判定など独自ルールではあるが、代表権を争う村尾から１勝を挙げた精神的収穫は大きい。次は世界選手権（１０月、バクー）での激突が予想される。「田嶋派、村尾派で盛り上がって最後に勝つのが目標」。ビッグタイトルで得た自信を糧にする。

◇田嶋剛希（たじま・ごうき）１９９７年７月２７日、千葉市出身。５歳の誕生日に父から「柔道強くなりたいか？」と聞かれ「頑張る」と即答したところ、次の日から猛特訓が始まり本格的に競技を始めた。国士舘高から筑波大に進学した。２３年全日本選抜体重別選手権を制し、２４年世界選手権も優勝。２６年グランドスラム・パリ大会優勝。１７２センチ。