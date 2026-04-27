◇ア・リーグ ブルージェイズ 4―2 ガーディアンズ（2026年4月26日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠でのガーディアンズ戦に「5番・三塁」で先発出場。3戦連発とはならず4試合ぶりの無安打に終わったが、華麗な守備で4―2の勝利に貢献した。

岡本は前日の同カードで2試合連続の5号同点弾を含む2安打2打点と活躍し、チームの連敗ストップに貢献。この日は「5番・三塁」としてスタメン出場した。

相手先発右腕セコーニとの対戦で初回の第1打席は空振り三振。4回の第2打席は三ゴロ、6回の第3打席は右飛に倒れるなど3打数無安打。4試合ぶりのノーヒットに終わった。

それでも守備では華麗なプレーを披露。鋭い打球を横っ飛びで好捕し、素早く膝立ちで二塁をフォースアウトにすると、現地実況は「ワオ!!ファンタスティック」と驚きの声を上げ称賛。内野安打になりそうなボテボテの当たりには猛チャージして一塁へ軽快にランニングスロー。一度はセーフとされるも指揮官がチャレンジを要求。映像を確認後、判定がアウトへと変更されると本拠スタジアムからは大歓声が上がった。