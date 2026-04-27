現職議員や歴代議長の名前の入ったプレートを並べたボード＝４月、鎌倉市議会

神奈川県の鎌倉市議会のロビーに３月、お目見えした歴代議長や現職議員の名前を並べたパネルが物議を醸している。金色のプレートに名前が刻まれ、公費約４００万円をかけ設置した豪華仕様だ。一方でセキュリティー強化を名目に４月から議会棟に市民が自由に立ち入れなくなり、さらに一部の常任委員会では陳情審査で市民の発言は議事録から消されるようになった。市民を閉め出すような“議会改革”に「時代に逆行している」と不満を抱く市民は多い。

２月定例会の会期中に議場前のロビーに突然登場した３枚のパネル板。現職議員２５人の顔写真とともに、歴代議長と副議長計１４３人の名前もマグネットで張られている。

これまで歴代議長の顔写真は１０万円の鎌倉彫の額縁に入れられ、議会内の一室に飾られていたが、昨年に就任した中沢克之議長の発案で新たなパネル板の設置を決めた。設置費用約４００万円のうち約１６０万円は市長部局が負担した。中沢議長は「議会の歴史を残すことは必要。初期投資はかかるがプレートで維持費は安くなる」と必要性を訴える。市内の７０代男性は「議員の誉れのために税金が使われるのは納得できない」と首をかしげる。

プレートの中には松尾崇市長の父で４８代議長の松尾英洋氏の名前も。英洋氏は２０００年、元衆議院議員から１０万円の商品券を受け取ったとして公選法違反（被買収）の疑いで書類送検され、議員辞職した。松尾市長は４月の会見で「事件が良かったとは思わないが、議長にふさわしかったのか、それだけで判断されるべきではない」と亡父の功績を強調した。