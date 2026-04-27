『朝まで生テレビ！』事前収録の1時間番組に 26日放送回から 田原総一朗は92歳に
ジャーナリスト田原総一朗氏（92）が各界の論客を招いて徹底討論するBS朝日の『朝まで生テレビ！』が26日の放送回から事前収録の1時間番組となった。公式サイトやXで伝えた。
【写真】92歳で現役…誕生日を迎えたばかりの田原総一朗氏の近影
番組はこの春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入した。公式サイトでは「『朝まで生テレビ！』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総一朗さんと、パネラーの皆さんの熱い討論に引き続きご期待ください」と呼び掛けた。
公式Xの投稿によると、26日は午後7時から「〜激論！イラン情勢 日本の選択は？！〜」とのテーマで、田原氏のほか、政治家や有識者らが議論を交わした。
田原氏は今月15日に92歳の誕生日を迎えた。自身のXでは誕生日に近影とともに「生きている人間の一員として、これからもこの国を良くしたいです。まだまだ面白い事をしたい」と決意をつづっている。
【写真】92歳で現役…誕生日を迎えたばかりの田原総一朗氏の近影
番組はこの春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入した。公式サイトでは「『朝まで生テレビ！』は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総一朗さんと、パネラーの皆さんの熱い討論に引き続きご期待ください」と呼び掛けた。
公式Xの投稿によると、26日は午後7時から「〜激論！イラン情勢 日本の選択は？！〜」とのテーマで、田原氏のほか、政治家や有識者らが議論を交わした。
田原氏は今月15日に92歳の誕生日を迎えた。自身のXでは誕生日に近影とともに「生きている人間の一員として、これからもこの国を良くしたいです。まだまだ面白い事をしたい」と決意をつづっている。