Aぇ! group小島健、フィリピンの殺し屋役に 本格アクション＆全編英語演技に初挑戦【八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-】
【モデルプレス＝2026/04/27】Aぇ! groupの小島健が、女優の黒木メイサが主演を務めるHuluオリジナル「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」（全5話／7月24日〜）に出演決定。フィリピンの殺し屋役で全編英語演技に初挑戦する。
【写真】Aぇ! group小島健、美人女優と素肌で密着
小島が演じるグラニソは卓越した身体能力を持つフィリピンの殺し屋で、新宿署管轄のエリアを中心に活動する半グレ集団・“東京同盟”のメンバー。組織を裏で操るボスの正体を探る瑛子を殺すよう指令を受ける。瑛子のほか、東京同盟がマニラで違法薬物を製造していた工場の元金庫番で脱走したキタハラという男もターゲットにしているため、キタハラを匿うヤクザ“千波組”とも敵対していく。
瑛子が今は亡き夫と子の復讐に燃える今作は、彼女を中心に警察組織×ヤクザ×半グレ集団たちが繰り広げる本格アクションシーンが見どころの1つ。主演を務める黒木は約3カ月にもおよぶトレーニング期間を経て撮影に臨んだが、小島も黒木と共にトレーニングを積み、映像作品で初の本格対人アクションに挑む。今作のために初めて長期間のアクショントレーニングを積んだ小島の所作も見どころだ。
また、フィリピンの殺し屋を演じるにあたり、全シーンを通じて英語でのセリフを披露。“フィリピンなまりの英語”を習得するため、トレーナー指導のもとで英会話レッスンも重ねた。英語指導・田中光輔氏も「フィリピンなまりが入る英語セリフは、すごく特殊なイントネーションになります。英語にあまり触れたことがない人にとっては、通常の発音やニュアンスの違いも区別がつきにくい中で、小島さんの習得スピードには驚くばかりでした」とお墨付き。なお、小島にとって全編英語での演技は初となり、アクションをはじめとした“初尽くし”で重要キャラクターを担う。
さらに、小島の出演情報解禁と共にグラニソのキャラクタービジュアルも公開。ビリヤードに興じながらも常に“殺し屋モード”がにじみ出る不気味さ、そして力強くも冷徹な視線を向けながら静かなる狂気を纏った印象的なビジュアルに。邪魔な人間を何の躊躇もなく殺めていく最凶の殺し屋・グラニソを、小島はどのように演じているのか。本人が「色々な挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています」と明かす、渾身の殺し屋役となっている。
2014年公開の映画「渇き。」の原作となった「果てしなき渇き」や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズなど、話題作を続々と世に送り出してきた人気作家・深町秋生氏。中でも、代表作の1つとして根強い支持を得ているのが、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ。累計発行部数50万部を超える人気シリーズが、黒木主演でオンライン動画配信サービスHuluで連続ドラマ化される。（modelpress編集部）
ー 「組織犯罪対策課 八神瑛子」出演のオファーを受けた時の感想をお聞かせください。
グラニソというキャラクターが濃すぎて、正直、最初は僕にオファーがきたことに驚きしかありませんでした（笑）。ですが、お話を聞くうちに自分の中で人生のテーマにもしているダークヒーローを演じさせていただけるということで、すごく撮影が楽しみになりました。
ー グラニソというキャラクターをどのように考え演じたか教えてください。
まず、脚本を読ませていただいて、性格を知りました。そこからフィリピンの殺し屋で…と色々な要素がグラニソにはあったので、フィリピン出身の方の話し方や、口の動かし方、また表情や目がどうあれば自然に怖さを伴うことができるのかなどを考え演じさせていただきました。
ー 小島さんから見た物語の印象、見どころを教えてください。
原作を元にした今回のドラマは、毎秒毎秒目が離せないストーリーになっていると思います。色々な役柄が入り混じるリアルな世界観の作り方や、見応えのあるアクションシーンが見どころだと思います。
ー アクショントレーニングを経た成果、撮影に活かせた点があれば教えてください。
自分はアクション経験が0だったので、今回初めて挑戦させていただきました。中でもアクションをする際、撮影当日に動きを変更する時もあり、そういう場合に対応するというのは事前に行なっていたトレーニングが活かせたかと思います。
ー 敵対する主人公・八神瑛子を演じた黒木メイサさんの印象、共に撮影した感想をお聞かせください。
アクション練習からご一緒になる機会が多かったのですが、練習から動きがすごく早く、僕もついていけるようにと必死でした。主演が黒木さんだと聞いた後、改めて原作を読み返すとセリフや動きの全てが黒木さんは八神瑛子そのものだと思いました。人柄としてすごく優しい方で、カメラが止まっている時でも気さくにお話ししてくれました。
ー 視聴者の⽅々へメッセージ をお願いします。
Aぇ! groupの小島健です。普段はアイドルをやらせていただいていますが、今回グラニソという、英語とタガログ語を話すフィリピンの殺し屋の役をやらせていただくことになりました。改めて文字にするとすごい役だと思います（笑）。自分的にも色々な挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています。素晴らしい作品に参加させていただいたので、その中でもグラニソというキャラクターが視聴者の皆さんの心に残ると嬉しいです。皆様、八神瑛子をぜひお楽しみに。See you again！！
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◆小島健、フィリピンの殺し屋役に
小島が演じるグラニソは卓越した身体能力を持つフィリピンの殺し屋で、新宿署管轄のエリアを中心に活動する半グレ集団・“東京同盟”のメンバー。組織を裏で操るボスの正体を探る瑛子を殺すよう指令を受ける。瑛子のほか、東京同盟がマニラで違法薬物を製造していた工場の元金庫番で脱走したキタハラという男もターゲットにしているため、キタハラを匿うヤクザ“千波組”とも敵対していく。
◆小島健、全編英語演技に初挑戦
また、フィリピンの殺し屋を演じるにあたり、全シーンを通じて英語でのセリフを披露。“フィリピンなまりの英語”を習得するため、トレーナー指導のもとで英会話レッスンも重ねた。英語指導・田中光輔氏も「フィリピンなまりが入る英語セリフは、すごく特殊なイントネーションになります。英語にあまり触れたことがない人にとっては、通常の発音やニュアンスの違いも区別がつきにくい中で、小島さんの習得スピードには驚くばかりでした」とお墨付き。なお、小島にとって全編英語での演技は初となり、アクションをはじめとした“初尽くし”で重要キャラクターを担う。
さらに、小島の出演情報解禁と共にグラニソのキャラクタービジュアルも公開。ビリヤードに興じながらも常に“殺し屋モード”がにじみ出る不気味さ、そして力強くも冷徹な視線を向けながら静かなる狂気を纏った印象的なビジュアルに。邪魔な人間を何の躊躇もなく殺めていく最凶の殺し屋・グラニソを、小島はどのように演じているのか。本人が「色々な挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています」と明かす、渾身の殺し屋役となっている。
◆黒木メイサ主演「八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-」
2014年公開の映画「渇き。」の原作となった「果てしなき渇き」や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズなど、話題作を続々と世に送り出してきた人気作家・深町秋生氏。中でも、代表作の1つとして根強い支持を得ているのが、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズ。累計発行部数50万部を超える人気シリーズが、黒木主演でオンライン動画配信サービスHuluで連続ドラマ化される。（modelpress編集部）
◆小島健コメント
ー 「組織犯罪対策課 八神瑛子」出演のオファーを受けた時の感想をお聞かせください。
グラニソというキャラクターが濃すぎて、正直、最初は僕にオファーがきたことに驚きしかありませんでした（笑）。ですが、お話を聞くうちに自分の中で人生のテーマにもしているダークヒーローを演じさせていただけるということで、すごく撮影が楽しみになりました。
ー グラニソというキャラクターをどのように考え演じたか教えてください。
まず、脚本を読ませていただいて、性格を知りました。そこからフィリピンの殺し屋で…と色々な要素がグラニソにはあったので、フィリピン出身の方の話し方や、口の動かし方、また表情や目がどうあれば自然に怖さを伴うことができるのかなどを考え演じさせていただきました。
ー 小島さんから見た物語の印象、見どころを教えてください。
原作を元にした今回のドラマは、毎秒毎秒目が離せないストーリーになっていると思います。色々な役柄が入り混じるリアルな世界観の作り方や、見応えのあるアクションシーンが見どころだと思います。
ー アクショントレーニングを経た成果、撮影に活かせた点があれば教えてください。
自分はアクション経験が0だったので、今回初めて挑戦させていただきました。中でもアクションをする際、撮影当日に動きを変更する時もあり、そういう場合に対応するというのは事前に行なっていたトレーニングが活かせたかと思います。
ー 敵対する主人公・八神瑛子を演じた黒木メイサさんの印象、共に撮影した感想をお聞かせください。
アクション練習からご一緒になる機会が多かったのですが、練習から動きがすごく早く、僕もついていけるようにと必死でした。主演が黒木さんだと聞いた後、改めて原作を読み返すとセリフや動きの全てが黒木さんは八神瑛子そのものだと思いました。人柄としてすごく優しい方で、カメラが止まっている時でも気さくにお話ししてくれました。
ー 視聴者の⽅々へメッセージ をお願いします。
Aぇ! groupの小島健です。普段はアイドルをやらせていただいていますが、今回グラニソという、英語とタガログ語を話すフィリピンの殺し屋の役をやらせていただくことになりました。改めて文字にするとすごい役だと思います（笑）。自分的にも色々な挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています。素晴らしい作品に参加させていただいたので、その中でもグラニソというキャラクターが視聴者の皆さんの心に残ると嬉しいです。皆様、八神瑛子をぜひお楽しみに。See you again！！
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