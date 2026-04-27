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4月27日（月）放送「なるみ・岡村の過ぎるTV」で、「負けられなさ過ぎる関西人の生態ダービー」を開催！

これまで「過ぎるTV」では、10年以上にわたって様々な関西人の生態を調査してきた。となると、当然MC陣もその傾向を熟知しているはず。そこで、なるみ・岡村隆史・すっちーが、関西人の生態にまつわる４択問題に挑む。それぞれが「過ぎるメダル」を10枚持ち、選択肢１つにメダルをベット。正解すればメダルが２倍に、不正解だった場合は没収される。最後に最もメダルを増やした人が優勝となり、勝者にはタカシマヤー・末成映薫おすすめの豪華グルメがプレゼントされる。

「関西人の生態ダービー」第1レースは、「結婚の条件ダービー」。街角で10代から20代の女性に、結婚相手に求める条件をインタビュー。その中でも人気が高かった 、１枠「ルックス」、２枠「優しさ」、３枠「経済力」４枠「おもしろさ」から、どの回答が一番多かったかを予想する。３人はそれぞれ豊富な人生経験から１位を考え、コインをベットするが、選んだ枠はバラバラに…。果たして正解は？ 回答ＶＴＲでは、女性たちの意見が割れ、３つの枠が大接戦に。さらに、関西の若い女性の結婚観には、ある有名人の言葉が大きく影響していることが判明する！？

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第２レースのテーマは「パン」。大阪・天神橋筋商店街の人気ベーカリーに協力してもらい、“明日のパン”や夕食前のおやつを買いに来るお客さんが多い平日の午後４時から７時までの３時間で、４つの人気商品の中から最も多く購入されるパンを当てる。1枠はリピート率ナンバーワンの「玄米食パン」。２枠は、大人から子どもまで大人気の「自家製カレーパン」、３枠は、シンプルな具材でファンが多い「ミックスサンド」。４枠は、もちもち食感がクセになる看板商品「もっち～に」。３人は４つのパンを試食しながら、真剣に予想！結果のＶＴＲでは、同じパンを「ショーケースにあるだけ買う」という猛者が現れ…。パンダービーは最後まで目が離せない、白熱の展開に！

最後の第３レースは「新喜劇楽屋ダービー」。舞台は、吉本新喜劇座員の男性楽屋。そこへ、初の写真集を発売した座員・小寺真理が自ら写真集を差し入れ。ランジェリー姿のグラビアにも挑戦したセクシーな１冊を誰が一番長く読むのかを競う、題して「むっつりカップ」を開催する。出走者は１枠・烏川耕一、２枠・島田一の介、３枠・川畑泰史。ＤＪハマーこと、テンダラー・浜本の実況で、楽屋の駆け引きを伝える。なるみと岡村も本人の性格などから予想を立てるが、座長のすっちーは何やら新喜劇のマル秘情報を持っているようで…？

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こうして「むっつりカップ」がスタート！ ３人とも写真集を読み始めるが、川畑がみせたある行動になるみはドン引き！ その後も昼寝や休憩を挟みつつ、写真集から目を離さない３人は、まさにデッドヒートの様相に。

すっちーも「新喜劇の客が減ります」とぼやいた、リアル過ぎる「むっつりカップ」。一番長く写真集を見ていた座員は？ そして一番多くメダルを獲得し、豪華賞品を手にするのは！？

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。27日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料見逃し配信。