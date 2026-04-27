◇セ・リーグ 中日3―0ヤクルト（2026年4月26日 バンテリンD）

5度目の先発マウンドで、中日・高橋宏が7回零封で今季初勝利を飾り、チームを今季初の3連勝に導いた。

「勝てていなかったですし不安はありましたが、自分の真っすぐを信じて投げました」

球威は抜群だった。125球目。危機を背負って真っ向勝負を選択。1―0の7回1死一、二塁、3ボール1ストライクからの5球目、武岡を155キロ直球で二ゴロ併殺に仕留め右拳を握りしめた。

打撃は鮮やかだった。0―0の5回2死満塁で、奥川の外角147キロ直球を右前へ運び先制の決勝打。打球を処理した右翼・丸山和の一塁送球に全力疾走しセーフ判定。「ヤクルトさんが試合前に、ライトゴロの練習をしていたと聞いていたので」。リプレー検証でも判定は覆らず、23年9月23日のDeNA戦以来、自身3度目となる「勝利打点＆勝ち投手」となった。

ヤクルトを首位陥落させる今季初の同一カード3連勝で泥沼脱出の“ヤク落とし”。高橋宏は「まだまだ借金はありますし、チーム一丸となって一戦一戦勝ち進む」と意気込んだ。（湯澤 涼）