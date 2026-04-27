自治体や民間団体が行うイベントに自衛隊を招き、交流を広げるというなら、歓迎したい。

だが政党の行事への参加となれば、話は別だ。

自衛隊員が自民党の最高機関である党大会で登壇し、しかも、国歌斉唱をリードするとは、驚きを禁じ得ない。自衛隊の政治的中立性が疑われかねない失態だ。

隊員は、陸上自衛隊中央音楽隊に所属する３等陸曹で、自民党大会で国歌を歌った。制服を着用し、会場では「陸自が誇るソプラノ歌手」だと紹介された。陸自を代表して参加した、との印象を抱いた人も多いのではないか。

野党が「自衛隊の政治利用だ」と批判しているのに対し、高市首相は、３曹は国歌を歌っただけで、自衛隊員の政治的行為を制限する自衛隊法には違反しない、と説明している。

３曹は、自民党が大会の演出を依頼したイベント会社から、私人としての出演を打診されたという。だが制服姿で、陸自所属という紹介付きとあっては、私人とはみなされまい。

憲法は、公務員を「全体の奉仕者」と定めている。特別職の国家公務員で、実力組織である自衛隊の隊員は、自衛隊法で政治的行為が一層厳しく制限され、罰則も厳しい。戦前に軍部が政治力を持ち、独走した反省が背景にある。

仮に党大会での歌唱が自衛隊法に違反していないとしても、隊員が政治色を帯びた言動を取れば、自衛隊が特定の党に肩入れしていると疑われても仕方あるまい。

３曹の出席を認めた関係者の対応は理解に苦しむ。

３曹は、参加の可否を事前に上司に相談していた。陸自幹部が防衛省の担当部署に問い合わせたところ、担当者は「自衛隊法違反には当たらない」と回答したという。党大会への出席は、陸自トップの陸幕長も知っていた。

小泉防衛相は、党大会の当日まで、３曹の出席を知らなかったといい、自分に「情報が上がっていれば、別の判断もあり得た」と語っている。防衛省内の情報共有の体制を点検すべきだ。

一方、自民党は、隊員が参加することに問題がないか、イベント会社を通じて防衛省に照会していたというが、会社任せの姿勢は無責任にすぎる。

安全保障環境の悪化を踏まえ、政府は、増税などによって防衛予算を拡充している。税負担が増す国民から、厳しい視線が注がれていることを自民党も防衛省・自衛隊も忘れてはならない。