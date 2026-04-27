紙の書籍や雑誌の売れ行きが低迷する中で、大型書店が新装開店した。

１５年ぶりに復活した雑誌もある。本の魅力を再認識する機会にしたい。

紙の書籍や雑誌の推定販売額は昨年９６４７億円で、５０年ぶりに１兆円を下回った。インターネットの普及などに伴って、１９９６年の２兆６５６４億円をピークに減少傾向が続いている。

特に雑誌は、前年比１０％減の３７０８億円で落ち込みが大きい。雑誌を買いに書店に来た人が、その機会に他の本も手に取ることが多いだけに、影響は深刻だ。

今では、地域に書店が一つもない「無書店自治体」が、全体の４分の１に上っている。

そうした中、紙の本や雑誌が改めて注目される事例が続いた。

東京の神保町で、老舗の「三省堂書店」が、老朽化した旧本店を新しいビルに建て替え、３月に新装開店した。１９８０平方メートルの売り場で約５０万冊を扱う。歩くと様々な本が視界に入るように棚の配置が工夫されている。

書店には、それまで関心がなかった分野で、気になる本が見つかる楽しさがある。その一冊が人生を変えることもある。三省堂書店の亀井崇雄社長は「本との偶然の出会いを届けたい」と話す。

チケット販売の「ぴあ」は今月、部数減で２０１１年に休刊した紙の情報誌を復活させた。

休刊後は主にインターネットで情報を発信してきたが、利用者が思わぬ映画や舞台と出会うには多くの情報を一覧できる紙が便利だと、復活を考えたという。

読書離れに拍車をかけたのは、スマートフォンの長時間利用だとされる。ただ最近は、若い世代を中心にメッセージのやり取りなどを面倒に感じる「ＳＮＳ疲れ」が増えていると言われる。

紙の本は、自分のペースでページをめくることができ、深く考えるのに適している。時には、スマホを置いて紙の本を手に取ってみてはどうだろう。

デジタルに親しんでいる若い世代にも、紙の本の良さを感じてもらいたい。そのためには、学校図書館の充実が欠かせない。本が古い、冊数が少ない、カギがかかっている時間帯が多い、といった状況は改善せねばならない。

魅力的な本を紹介する学校司書の待遇改善も重要だ。正規の常勤職員は１割程度にとどまり、複数校の掛け持ちも多いという。

小中学校や高校に比べて図書数が少ない特別支援学校の図書館を充実させることも急務だ。