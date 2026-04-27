三陸沖を震源とする２０日の地震で「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表された７道県１８２市町村のうち、４割近くの６９自治体が、注意情報発表後の対応手順をまとめた計画を策定していなかったことが、内閣府が３月にまとめた調査結果でわかった。

住民への情報の周知など自治体の初動対応が遅れる懸念があり、内閣府は早急な策定を求めている。

注意情報は２０２２年に運用が始まった。昨年１２月の青森県東方沖の地震を受けて気象庁が初めて発表し、今回が２回目。

２０日の地震では読売新聞の集計で一時、５道県４６市町村に避難指示が出され、最大１万１０００人超が避難所などに身を寄せた。総務省消防庁によると、北海道、青森、岩手の３道県で２人が重傷、８人が軽傷を負った。

注意情報発表後、自治体は市民や観光客らに速やかに情報を伝え、さらなる地震への備えとして家具の固定や避難経路の確認などを呼びかける必要がある。関連する特別措置法では、このエリアで大地震が起きた際の避難所開設など詳細な対応をまとめた「防災対策推進計画」の中に、注意情報に関する対応手順の計画を盛り込むことを自治体の努力義務としている。

内閣府は昨年１０月、１８２市町村に調査を実施。６９自治体（３８％）で注意情報発表後の計画がないことがわかった。その後の調査で、昨年１２月に注意情報が発表された際の対応を確認すると、「おおむね円滑にできた」としたのは策定済みの自治体で８９％、未策定で７９％と差があった。

計画が未策定の青森県今別町は「担当職員が１人しかいないが、すでに２回も発表されているので急がなければ」（総務企画課）と危機感を示す。昨夏から検討を始め、内閣府の調査後の３月に策定した北海道苫小牧市では、計画作りの議論を通じて想定が深まり、今回は家具の固定や備蓄品の確認など具体的に市民に周知したという。

内閣府の森久保司参事官は「注意情報は突発的に出るので、自治体は計画を定めた上で訓練を重ねておく必要がある」としている。