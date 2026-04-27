日本テレビは２６日、同局系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」を８月２９、３０日に放送すると発表した。総合司会には、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（６１）が初めて就任。フリーアナウンサーの羽鳥慎一（５５）、同局の水卜麻美アナウンサー（３９）とのトリオで務める。

今年の２４時間テレビのテーマは、身近な「家族」という単位から社会を考える「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。同局系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜、後７・５８）ＭＣとして“イッテＱファミリー”を見守ってきた内村に２４時間テレビの顔としての大役が任された。

２６日放送の「−イッテＱ！」内で総合司会就任を電撃発表し、内村は「オファーをいただいた時は、思わず『あらっ！』と言ってしまいました」と正直な思いを吐露。「これまで一部コーナーを担当することはありましたが、まさか自分が総合司会を務めるとは思っていなかったので、本当に意外でした」と語った。

２０１７〜２０年にＮＨＫ紅白歌合戦の総合司会を務めるなど、経験値は申し分ない内村。一方、会場が真冬のＮＨＫホールから真夏の両国国技館に変わることもあり、「一番の心配は、とにかく体力です！本当にそれだけですね。二十歳の頃に『２３時間寝た』ことはありますが、２４時間以上起きているなんて、最近はもうありません。あとは集中力。日曜の午前中あたりは、どうしても危ない時間じゃないですか」と笑いながらも案じた。

４８年の歴史を誇る番組に「募金していただくことで、支援を必要としている方のために使わせていただくことができる。そのために２４時間、本当に大勢の人たちが努力してきた、非常に伝統のある番組だと思っています」と思いをはせた。その上で「慣れない部分がいっぱいあると思うのですが、みなさんにいろんなことを助けていただいて、一緒に楽しい番組を作っていけたらと思います。２４時間、よろしくお願いいたします！」と力強く宣言した。