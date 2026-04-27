生成ＡＩ（人工知能）を使って俳優や声優とそっくりの顔や声を無断でつくる行為が横行する中、法務省が、民事上の責任について議論する有識者検討会をスタートさせた。

今夏にも、どのようなケースが権利侵害に当たるかの指針を示す。責任を問える範囲を明確にして被害救済を図りやすくする狙いがある。（安田龍郎、山下真範）

声優が演じたキャラがスペイン語で歌う動画

人気アニメ「機動戦士ガンダムＵＣ」の登場人物などの声を担当する声優・甲斐田裕子さん（４６）は昨夏、ＳＮＳ上である動画を見つけ、憤った。

動画では、自分が演じたゲームのキャラクターがスペイン語で歌っていた。ＡＩで声を無断生成し、歌わせたとみられる。「声は声優の『魂』。知らないところで勝手に使われるのは許容できない」。だが、声に「権利」があるのかわからず、泣き寝入りせざるを得なかった。

声優や歌手の声をＡＩで生成し、ＳＮＳ上に投稿する行為は２０２３年頃から相次いで起きている。甲斐田さんら声優有志は２４年から、声を無断利用しないよう呼びかける「ＮＯ ＭＯＲＥ 無断生成ＡＩ」運動を展開。「無断利用が違法であることを明確にしてほしい」と訴える。

被害は声に限らない。芸能事務所などでつくるＮＰＯ法人「肖像パブリシティ権擁護監視機構」（東京）の調査によると、２４年５〜６月、「○○になってみた」「○○に歌わせてみた」など、著名人の顔や声をＡＩで生成したとみられる投稿が延べ８万件以上確認され、総再生回数は２・６億回に上った。

肖像の無断公表に民事責任負わせる法整備も

肖像などの無断利用を巡っては、最高裁が１２年の判決で、雑誌記事に載ったピンク・レディーの写真を巡る裁判で、著名人が自分の名前や肖像を独占的に利用できる「パブリシティー権」を認めた。顔や姿をみだりに利用されない「肖像権」も判例上確立している。

ただ、この判決は生成ＡＩの存在を想定していない。近年、ＡＩの登場によってその人が言っていないセリフや演じていないシーンまで簡単に生成できるようになり、新しい技術への法的な対応を整理する必要があった。

同省の有識者検討会は知的財産法の学者や弁護士ら８人で構成され、今月２４日に初会合を開いた。まず声をどう守るかが論点となり、パブリシティー権などで保護できるとの見解で一致した。今後、▽俳優とそっくりの人物が演じるアクションの動画▽歌手の声を無断で使って別の人の歌を歌わせている音源――などを生成ＡＩでつくりＳＮＳ上に公開して収益を得ている場合に、賠償や公開差し止めを求められるか、事例に基づいて議論する見通し。

生成ＡＩが急速に普及している現状を踏まえ、米テネシー州は２４年、声や肖像を無断で公表するなどした場合は、民事責任を負うとする法律を成立させた。

一方、有識者検討会はあくまで現行法を前提にどのような対応ができるかを議論する。同省が示す指針に沿って裁判を起こした場合、実際に権利侵害を認めるかは裁判所が判断することになる。

ＡＩや知的財産に詳しい田辺幸太郎弁護士は「責任を問える範囲が明確になれば、無断利用の抑止効果が期待できる」と指摘。特定の声優の声を簡単にＡＩで生成できるモデルやサービスを提供する事業者もあり、「こうした事業者の責任も議論の対象とすべきだ」と話している。

性的偽画像、肖像権侵害の指針を明記へ

有識者検討会では、「性的ディープフェイク」についても肖像権の侵害となり得るケースを検討し、指針に明記する方針だ。

性的ディープフェイクは、スマートフォンで撮った写真や卒業アルバムを生成ＡＩなどを使って加工し、下着姿や裸にした偽の画像や動画で、その被害は一般の人にも広がっている。

法務省によると、民法の不法行為に当たる可能性が高い。該当事例を指針で示すことで権利侵害を主張しやすくし、被害・加害の防止につなげたい考えだ。

米セキュリティー会社「セキュリティー・ヒーロー」によると、２０２３年にインターネット上で確認されたディープフェイク動画は９万５８２０件で、うち９８％は性的なものだった。被害者の国籍別で見ると、日本は全体の１０％で、韓国（５３％）、米国（２０％）に次いで３番目に多い。

ネット上の児童ポルノ画像などを監視している民間団体「ひいらぎネット」の永守すみれ代表は「権利侵害を巡る法的整理が明確になれば、泣き寝入りしていた被害者が賠償責任を問いやすくなる」と期待する。（福元理央）