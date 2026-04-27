佐野海舟がバイエルン相手に好プレー連発

欧州サッカー、ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地25日、バイエルン・ミュンヘンと対戦し、3-4で敗れた。日本代表MF佐野海舟はスタメン出場し、先制アシストを含む全3得点に関与する圧巻の活躍を見せた。ネット上のファンから「バケモンすぎ」「早くビッククラブに移籍してくれ」などの声が上がった。

佐野はまず前半15分に魅せた。左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右で回収し、右足で柔らかい折り返し。MFコールの先制点をアシストした。29分にはボール奪取から推進し、MFアミリへのスルーパスを供給。アミリのシュートは阻まれたが、こぼれ球をMFネーベルが押し込み2点目を奪った。前半アディショナルタイムにも、ワンタッチの浮き球気味のスルーパスから3点目を演出した。

DAZN公式Xは佐野の動画4本を連続投稿。ファンからは「デブライネやん」「W杯楽しみすぎる！」「マジでやべぇよ……。確実に今夏は各所から引っ張りだこになる」「バイエルン相手にこれ出来るのすごい」「バケモンすぎ」「もはや守備も出来るデブライネになってる」「おかしいよこの人」「もうレベチすぎて軽々しく海舟は鹿島が育てたとか言えなくなってきた」「早くビッククラブに移籍してくれ」など、名門バイエルンを翻弄したプレーに仰天の声が上がっていた。

佐野は今月、海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」で、三笘薫（ブライトン）と並び、2500万ユーロ（約45億円）の市場価値を誇ると報じられ、記事では、「ヨーロッパで最も注目されている守備的MFの移籍金は6000万ユーロ（約112億円）以上が現実的な額とみられる」と紹介された。



（THE ANSWER編集部）