◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）

オリックスは岸田護監督（４４）の「マジック」がハマり、天敵を攻略した。「打ってくれましたね。立ち上がりを攻めてくれて良かった」。試合前時点でカード別最多の２９勝を献上していた日本ハム・有原に今季初めて土をつけ、京セラＤ１１連勝の球団記録更新に成功。大胆な打線の組み替えが功を奏した。

ソフトバンク時代から同球場で４連勝を許していた相手右腕は、試合前時点で対右打者の被打率が２割８分６厘。対左打者は同３割１分だった。指揮官は捕手の若月以外、８人の左打者をラインアップ。「それ（被打率）もあるし、休ませるところは休ませて」と話すにとどめたが、紅林や中川、ここまで全試合に先発していた太田も外した。２点を追う初回に森友、来田の連続適時打で逆転。３回にはシーモアに２号２ランが生まれるなど、４回途中８失点で有原をマウンドから引きずり降ろした。

４回には、渡部が２番手・生田目から本拠地初アーチとなる３号３ランでダメ押し。今季２度目の４連勝で、今月３〜５日に敵地で３連敗した新庄ハムへの「スイープ返し」に成功した。「まだまだシーズンは長い。一戦一戦やっていきたい」と手綱を締めた岸田監督。一枚岩となって戦える強さがオリックスにはある。（南部 俊太）