アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の小島健（２６）が、Ｈｕｌｕの配信ドラマ「八神瑛子―上野中央署組織犯罪対策課―」（主演・黒木メイサ、７月２４日スタート、全５話）で全編英語の演技に初挑戦することが２６日、分かった。フィリピンの殺し屋役でアクションにも初挑戦する。

深町秋生氏の警察小説をドラマ化。小島は刑事の八神瑛子（黒木）と敵対する殺し屋で、卓越した身体能力を持つグラニソを鋭い眼光で演じる。語学講師が驚くほどのスピードでフィリピンなまりの英語を習得し、「小島健の新境地だと思っています」と胸を張る。

殺し屋役もアクションも初挑戦で「ダークヒーローを演じさせていただけるということで、すごく撮影が楽しみになりました」。３か月ほどトレーニングで黒木と共に汗を流し、「練習から動きが速く、ついていけるようにと必死でした。黒木さんは八神瑛子そのもの。人柄としてもすごく優しい方」と振り返った。

警察、ヤクザ、半グレ集団が入り乱れて抗争を展開する。「毎秒毎秒、目が離せない。見応えのあるアクションシーンが見どころだと思います」。“初尽くし”の難役に全身全霊で挑んだ小島の新境地に注目だ。