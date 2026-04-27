単独首位から出て６７で回った米沢蓮（２６）＝ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ＝が、通算２３アンダーで並んだ宋永漢（韓国）とのプレーオフを１ホール目で制し、２０２４年横浜ミナトチャンピオンシップ以来となる２年ぶり３勝目を挙げた。昨年の結婚後初勝利を、会場で見守った妻に届けた。ツアー屈指の高額賞金大会を制し、賞金４０００万円を獲得。生涯獲得賞金は２億円を突破した。

１メートル強のウィニングパットが、手前で突然右に切れかけた。米沢の顔が青ざめた。「やばい。蹴られる」。プレーオフ１ホール目のバーディーパットは、祈りとともにカップ縁から転がり込んだ。大きく息をつくと、天を見上げた。「もう勝てないんじゃないかと思っていた。やっと勝てた」。喜び、安堵（あんど）、様々な感情をキャディーとの抱擁に込めた。

後続に２打差をつけて迎えた１７番パー５で、試練が訪れた。４オン２パットのボギーを喫し「やっちまったな、と思った」。１８番をパーで終え、宋と並んでプレーオフへ突入。「絶対にバーディーを取る」とすぐに気持ちを切り替えた。残り１５２ヤードの第２打を８アイアンでピンにからめ、勝負を決した。

苦しい２年間だった。２０２４年に左半身に帯状疱疹が出たのが始まりだった。今も座骨神経痛に悩まされている。国内開幕戦の東建ホームメイトカップを途中棄権した。「いつ痛みが出るのか。いつ、いいプレーができなくなるかなという恐怖は常にある」。考え方を変えた。「勝ち負けよりも、一日一日、今のベストを尽くす」ことにフォーカスするようになった。

最愛の人が支えになった。結婚したのは昨年。始発の新幹線で盛岡からかけつけた妻に、結婚後初勝利を届けた。「責任感みたいなものは絶対に昔より強くなった。プレーにも、いい方につながっている」と感謝した。妻も「勝つと信じていた。プレーオフの２打目は、ちょっと泣きそうになった」とかみしめた。

岩手県出身の米沢は、今も地元を拠点にしている。大槌町の山林火災は懸命の消火活動が続き、大会中も気に懸けていた。「雨も少なかったと思うし、風も強かったので。なんとか良くなってくれればいいなと」。ポイントレースはトップに浮上。家族と故郷への愛を力に、目標の年間王者へ進む。（高木 恵）

◆米沢 蓮（よねざわ・れん）１９９９年７月２３日、盛岡市生まれ。２６歳。９歳の時、家族で大型家具店の「ニトリ」に行ったが開店時間前だったため、隣接したゴルフ練習場で初めてクラブを握った。盛岡中央高から東北福祉大に進学し、２０１８年アジア大会団体戦金メダル。４年時の２１年１２月にプロ転向し、２２年からツアー本格参戦。２３年に賞金ランク２２位で初シード。趣味はドライブ、スポーツ観戦。得意クラブはサンドウェッジ。１７４センチ、８０キロ。