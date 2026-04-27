◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１２節 札幌２―１いわき（２５日・大和ハウスプレミストドーム）

後半アディショナルタイムの２得点で逆転したいわき戦は、結果としては良かった。同点弾の家泉は最前線に置かれ、ものすごい迫力を出した。Ｊ２でも上位といっていいパワーを生かし、しっかり頭で決めたのは見事だった。

１トップのバカヨコが０―０の状況で好機を３度外したが、ポストプレーはうまくなっているし、能力の高さは示していた。今はシュートに関して勢いで打っている感があるから、確信が持てないなら持ち直したりしていけば、確率も上がってくる。Ｊリーグに来た外国人選手で、急にシュートがうまくなる選手は何人も見てきた。ひとつのきっかけで入るようになるし、意識も変わってくるもの。周りが彼の怖さを生かすためのプレーをしていけば、もっと結果は出せる。

チーム一丸となって挙げた評価できる１勝だが、どうしても指摘したいことがある。前半２分、荒野が自陣でルーズボールを拾ってドリブルで敵陣に進入した後、左のバカヨコにパスを出した場面があった。しかしスピードダウンさせてしまったため、好機にはならなかった。あそこは前のスペースに出してビッグチャンスにしなければいけなかった。あの時点でこの試合を難しくさせてしまった。

僕が出ていたらぶちぎれたくらい、シビアにやっていかないといけないプレー。勝ったから良しでは何も生まれない。次に向けて突き詰めていかないと。２得点につながった長谷川の左からのクロスは、トラップした際の置き所など細部までこだわっていたから上がったもの。これくらいでいいやのボールでは絶対に通らない。１個のパスを大事にしないと、成長はしていけない。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）