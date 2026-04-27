タレントの上沼恵美子（71）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜 前11・40）に出演。東京ディズニーランドのホテルに泊まった時に困惑したことを明かした。

番組では名古屋のホテルが、東山動植物園のイケメンすぎるゴリラ「シャバーニ」とコラボした「シャバーニルーム」を作って話題となっていることが報告された。

上沼は「ディズニーランドに行ったら、そういうホテルがあって、壁紙も全部ディズニーでね。かわいい部屋に泊まったわ一回。20万円ぐらいするんじゃない？1泊」と語った。高田純次が「1部屋？」と聞くと「2部屋。いいとこ取ってくれはって。あちこちからミッキーが出てくんねん。かわいいよ〜！」と笑顔を見せた。

だが「でもね、あたしなんかの年齢になるとね、レストランで食べていたらミッキーが来るのよ」と言い、ミッキーマウスがかわいいジェスチャーをするマネをし「食べてんねんけど、落ち着かへんのよね。こっちも笑わないとあかん。“わあ、うれしい！”言うて。肩組んで写真撮ったりするねんけど、早よ食べたいねん私は。あれ、子どもはうれしいか知らんけど、あのサービス、大人にするのはどうだろうと思わへん？」と語った。

お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之も「同じことをテレビ見てうちの奥さんとしゃべっていました。“あれ、早く食いたい人いるよね？”って」と言うと、上沼は「食べたいなと思ってるんやけど、わ〜って来たら、合わさなあかん。わ〜っとか喜ばないかんからね」と本音を明かしていた。