Aぇ! group小島健、フィリピンの殺し屋役 全編英語演技＆本格アクション初挑戦【コメント全文】
4人組グループ・Aぇ! groupの小島健が、黒木メイサが主演を務めるドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』（7月24日独占配信）に出演することが27日、発表された。フィリピンの殺し屋を演じる小嶋は、全編英語演技に初挑戦する。
【写真】躍動感！美くびれくっきりの黒木メイサ
原作は、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（深町秋生氏著）。2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表し、累計発行部数50万部を超える大人気シリーズとなっている。
小島は、主人公・八神瑛子（黒木）と敵対する重要キャラクター・グラニソを演じる。グラニソは卓越した身体能力を持つフィリピンの殺し屋で、新宿署管轄のエリアを中心に活動する半グレ集団・“東京同盟”のメンバー。組織を裏で操るボスの正体を探る瑛子を殺すよう指令を受ける。瑛子のほか、東京同盟がマニラで違法薬物を製造していた工場の元金庫番で脱走したキタハラという男もターゲットにしているため、キタハラを匿うヤクザ“千波組”とも敵対していく。
瑛子が今は亡き夫と子の復讐に燃える今作は、彼女を中心に警察組織×ヤクザ×半グレ集団たちが繰り広げる本格アクションシーンが見どころのひとつ。主演を務める黒木は、約3ヶ月にもおよぶトレーニング期間を経て撮影に臨んだことは既報の通りだが、小島も黒木と共にトレーニングを積み、映像作品で初の本格対人アクションに挑む。今作のために初めて長期間のアクショントレーニングを積んだ小島の所作もポイントとなる。
また、フィリピンの殺し屋を演じるにあたって、全シーンを通じて英語でのせりふを披露。“フィリピンなまりの英語”を習得するため、トレーナー指導のもとで英会話レッスンも重ねた。英語指導・田中光輔氏も「フィリピンなまりが入る英語せりふは、すごく特殊なイントネーションになります。英語にあまり触れたことがない人にとっては、通常の発音やニュアンスの違いも区別がつきにくい中で、小島さんの習得スピードには驚くばかりでした」とお墨付き。なお、小島にとって全編英語での演技は初となり、アクションをはじめとした“初尽くし”で重要キャラクターを担う。
さらに、小島の出演情報解禁とともにグラニソのキャラクタービジュアルも公開された。ビリヤードに興じながらも常に“殺し屋モード”がにじみ出る不気味さ、力強くも冷徹な視線を向けながら静かなる狂気をまとった印象的なビジュアルに。邪魔な人間を何の躊躇もなく殺めていく最凶の殺し屋・グラニソを小島はどのように演じているのか。「いろいろな挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています」と小島自身も語っている。
【コメント全文】
■小島健（グラニソ役）
――「組織犯罪対策課 八神瑛子」出演のオファーを受けた時の感想をお聞かせください。
グラニソというキャラクターが濃すぎて、正直、最初は僕にオファーがきたことに驚きしかありませんでした（笑）。ですが、お話を聞くうちに自分の中で人生のテーマにもしているダークヒーローを演じさせていただけるということで、すごく撮影が楽しみになりました。
――グラニソというキャラクターをどのように考え演じたか教えてください。
まず、脚本を読ませていただいて、性格を知りました。そこからフィリピンの殺し屋で…といろいろな要素がグラニソにはあったので、フィリピン出身の方の話し方や、口の動かし方、また表情や目がどうあれば自然に怖さを伴うことができるのかなどを考え演じさせていただきました。
――物語の印象、見どころを教えてください。
原作をもとにした今回のドラマは、毎秒毎秒目が離せないストーリーになっていると思います。いろいろな役柄が入り混じるリアルな世界観の作り方や、見応えのあるアクションシーンが見どころだと思います。
――アクショントレーニングを経た成果、撮影に活かせた点があれば教えてください。
自分はアクション経験が0だったので、今回初めて挑戦させていただきました。中でもアクションをする際、撮影当日に動きを変更する時もあり、そういう場合に対応するというのは事前に行なっていたトレーニングが活かせたかと思います。
――敵対する主人公・八神瑛子を演じた黒木メイサさんの印象、共に撮影した感想をお聞かせください。
アクション練習からご一緒になる機会が多かったのですが、練習から動きがすごく早く、僕もついていけるようにと必死でした。主演が黒木さんだと聞いた後、改めて原作を読み返すとせりふや動きのすべてが黒木さんは八神瑛子そのものだと思いました。人柄としてすごく優しい方で、カメラが止まっている時でも気さくにお話ししてくれました。
――視聴者へメッセージ をお願いします。
Aぇ! groupの小島健です。普段はアイドルをやらせていただいていますが、今回グラニソという、英語とタガログ語を話すフィリピンの殺し屋の役をやらせていただくことになりました。改めて文字にするとすごい役だと思います（笑）。自分的にもいろいろな挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています。素晴らしい作品に参加させていただいたので、その中でもグラニソというキャラクターが視聴者の皆さんの心に残るとうれしいです。皆さま、八神瑛子をぜひお楽しみに。See you again!!
【写真】躍動感！美くびれくっきりの黒木メイサ
原作は、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（深町秋生氏著）。2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表し、累計発行部数50万部を超える大人気シリーズとなっている。
瑛子が今は亡き夫と子の復讐に燃える今作は、彼女を中心に警察組織×ヤクザ×半グレ集団たちが繰り広げる本格アクションシーンが見どころのひとつ。主演を務める黒木は、約3ヶ月にもおよぶトレーニング期間を経て撮影に臨んだことは既報の通りだが、小島も黒木と共にトレーニングを積み、映像作品で初の本格対人アクションに挑む。今作のために初めて長期間のアクショントレーニングを積んだ小島の所作もポイントとなる。
また、フィリピンの殺し屋を演じるにあたって、全シーンを通じて英語でのせりふを披露。“フィリピンなまりの英語”を習得するため、トレーナー指導のもとで英会話レッスンも重ねた。英語指導・田中光輔氏も「フィリピンなまりが入る英語せりふは、すごく特殊なイントネーションになります。英語にあまり触れたことがない人にとっては、通常の発音やニュアンスの違いも区別がつきにくい中で、小島さんの習得スピードには驚くばかりでした」とお墨付き。なお、小島にとって全編英語での演技は初となり、アクションをはじめとした“初尽くし”で重要キャラクターを担う。
さらに、小島の出演情報解禁とともにグラニソのキャラクタービジュアルも公開された。ビリヤードに興じながらも常に“殺し屋モード”がにじみ出る不気味さ、力強くも冷徹な視線を向けながら静かなる狂気をまとった印象的なビジュアルに。邪魔な人間を何の躊躇もなく殺めていく最凶の殺し屋・グラニソを小島はどのように演じているのか。「いろいろな挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています」と小島自身も語っている。
【コメント全文】
■小島健（グラニソ役）
――「組織犯罪対策課 八神瑛子」出演のオファーを受けた時の感想をお聞かせください。
グラニソというキャラクターが濃すぎて、正直、最初は僕にオファーがきたことに驚きしかありませんでした（笑）。ですが、お話を聞くうちに自分の中で人生のテーマにもしているダークヒーローを演じさせていただけるということで、すごく撮影が楽しみになりました。
――グラニソというキャラクターをどのように考え演じたか教えてください。
まず、脚本を読ませていただいて、性格を知りました。そこからフィリピンの殺し屋で…といろいろな要素がグラニソにはあったので、フィリピン出身の方の話し方や、口の動かし方、また表情や目がどうあれば自然に怖さを伴うことができるのかなどを考え演じさせていただきました。
――物語の印象、見どころを教えてください。
原作をもとにした今回のドラマは、毎秒毎秒目が離せないストーリーになっていると思います。いろいろな役柄が入り混じるリアルな世界観の作り方や、見応えのあるアクションシーンが見どころだと思います。
――アクショントレーニングを経た成果、撮影に活かせた点があれば教えてください。
自分はアクション経験が0だったので、今回初めて挑戦させていただきました。中でもアクションをする際、撮影当日に動きを変更する時もあり、そういう場合に対応するというのは事前に行なっていたトレーニングが活かせたかと思います。
――敵対する主人公・八神瑛子を演じた黒木メイサさんの印象、共に撮影した感想をお聞かせください。
アクション練習からご一緒になる機会が多かったのですが、練習から動きがすごく早く、僕もついていけるようにと必死でした。主演が黒木さんだと聞いた後、改めて原作を読み返すとせりふや動きのすべてが黒木さんは八神瑛子そのものだと思いました。人柄としてすごく優しい方で、カメラが止まっている時でも気さくにお話ししてくれました。
――視聴者へメッセージ をお願いします。
Aぇ! groupの小島健です。普段はアイドルをやらせていただいていますが、今回グラニソという、英語とタガログ語を話すフィリピンの殺し屋の役をやらせていただくことになりました。改めて文字にするとすごい役だと思います（笑）。自分的にもいろいろな挑戦をさせていただいたこともあって、小島健の新境地だと思っています。素晴らしい作品に参加させていただいたので、その中でもグラニソというキャラクターが視聴者の皆さんの心に残るとうれしいです。皆さま、八神瑛子をぜひお楽しみに。See you again!!