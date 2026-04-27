タレントで映画コメンテーターのＬｉＬｉＣｏ（５５）がイメチェンを明かした。

２６日までにインスタグラムを更新し、「髪型を変えてもいつも気づかない ＠ｏｄａｉ＿２ｎｄｌｉｆｅ ぐるナイの前髪ぱっつん企画 流石（さすが）にこの日はわかってくれた」と夫で元純烈の俳優・小田井涼平も気づいたというヘアスタイルを披露。

ＬｉＬｉＣｏは２３日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後７時５４分）内「ガチンコ企画 前髪ぱっつんチェンジ！」に出演し、前髪をまゆ毛の上で短くカットした“ぱっつんヘア”に変身していた。

ストーレートロングで印象をガラリと変えたＬｉＬｉＣｏ。ネットは「えー！！ＬｉＬｉＣｏぱっつんめっちゃいいじゃん！！！」「ホンマに可愛くてびっくりしました」「前髪ぱっつん可愛い過ぎる」「アンルイスさんかと思いました〜」「少女のように可憐さが加わって、とても素敵です」「超似合ってる」「若返りました！」「紀香？」「こうもイメージが変わるんですね」「いい女感溢れてる」「ＬｉＬｉＣｏさん似合うわおしゃれ！」と沸いていた。

スウェーデン・ストックホルム出身。スウェーデン人の父と日本人の母を持ち、１８歳で来日したＬｉＬｉＣｏは、小田井と２０１７年に結婚。８日にブログで日本の永住権を取得したことを報告した。