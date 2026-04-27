プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第4節 ワーレゲムとラ・ルビエールの試合が、4月27日02:15にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはイェレ・フォッセン（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはアレクシ・ベカベカ（MF）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ノラン・ジロ（DF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ワーレゲムのイェッペ・エレンビュルグ（MF）がゴールを決めてワーレゲムが先制。

さらに25分ワーレゲムが追加点。イェッペ・エレンビュルグ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とワーレゲムがリードしてハーフタイムを迎えた。

ラ・ルビエールは後半の頭から2人が交代。ジェリー・アフリイェ（FW）、アレクシ・ベカベカ（MF）に代わりナション・ヌシンギ（MF）、パプムサ・フォール（FW）がピッチに入る。

62分、ワーレゲムは同時に3人を交代。イェレ・フォッセン（FW）、ウィルゲンス・パウガン（DF）、エンリケ・ロフォロモ（MF）に代わりジョセフ・オポク（FW）、ヤニック・カペレ（DF）、ダーク・アサレ（MF）がピッチに入る。

64分ワーレゲムが追加点。ジョセフ・オポク（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

67分、ワーレゲムが選手交代を行う。ブノワ・ジャエジェル（DF）からルーク・ウィレン（DF）に交代した。

71分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。サミ・ラーサイニ（MF）、ノラン・ジロ（DF）に代わりジョエル・イト（MF）、ティエリ・ルトンダ（DF）がピッチに入る。

74分ワーレゲムが追加点。ジョセフ・オポク（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ワーレゲムが4-0で勝利した。

なお、ワーレゲムは45分にエンリケ・ロフォロモ（MF）に、またラ・ルビエールは76分にサミュエル・グレット（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 04:21:05 更新