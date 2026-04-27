初日連勝の西山貴浩は2日目5Rを6コースから2着とし、後半9Rは素早く差し抜けて今節3勝目をゲット。また、稗田聖也、河野真也も3戦2勝オール2連対。他では羽野直也、松田大志郎、永田啓二も順調に得点上位に付けている。初日ドリーム組の原田才一郎、篠崎仁志は2日目には今節初勝利。リズムが上昇してきたか。さあ、3日目。注目の12Rは松田大が1号艇。持ち前の豪快ターンで他艇を完封する。

松田大が強い。2日目10Rは6号艇で3着。2着の森口をゴール前まで追い詰めた。舟足も高水準の仕上がり。ここはイン一気の速攻で他艇を完封する。長野のカド戦が相手も、好伸び仕上げの高倉も互角の評価。松田隆は先攻めに打って出たい。スピードある安河内は連での押さえだ。

＜1＞松田大志郎 新燃料で分かっていない部分もあるし、いろいろ試している。また調整すれば変わるかもしれないけど、2日目の感じならバランスは取れている。いい部類にも十分に入っていると思う。

＜2＞池田剛規 伸びが欲しいし、スタートも放ってしまった。ペラ調整に反応はあるけど、伸びが良くなった時には他の部分が悪くなるような気がする。

＜3＞松田隆司 後半はターンで滑っていた。でも、足は全体的に悪くない。スタートのしやすさもある。

＜4＞長野壮志郎 タイムに色がついているのは1号艇だからですね。足は普通。でも、2日目の乗り心地は良かったし、少しずつ上積みはできている。

＜5＞高倉和士 伸びはいい。ターン回りも悪くはないけど、いつもに比べるとかなり重い。枠や相手次第だけど、この感じでいく。

＜6＞安河内鈴之介 良くなっている。バランスが取れて悪くない。ターン回りが上向いて、いつもの感じに近づいた。