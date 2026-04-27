ボートレース若松のG3「オールレディースサッポロビールカップ」は最終日の27日、12Rで優勝戦を実施する。

前回の雪辱を果たす。西橋奈未が準優11Rでイン速攻を決めて、優勝戦1枠を獲得した。昨年9月の当地女子戦では、ファイナル1号艇でV逸。もう負けられない。ビシッと逃げて歓喜の美酒に酔う。最大の敵はレース足系統を中心に気配充実の三浦永理だ。

西橋がインから今年初Vに挑む。好パワーでこそないが、今節の安定感なら一番。負けない仕掛けを打って先マイ一気に逃げる。エンジン気配は三浦、渡辺優の方が良く僅差。今期好調の前田がカド柔軟に迫る。

＜1＞西橋奈未 準優はいい調整ができた。バランス型で乗り心地も大丈夫。A1勝負駆けは3着以上みたいだけど、それよりも優勝したい。

＜2＞三浦永理 レースに行くといい。レース足がいいので、エース機は本物。まだちょっと合っていない部分もあって、出し切れてはいない。

＜3＞渡辺優美 めちゃくちゃ良くなってきた。ペラが当たっていると思う。バランス型で乗り心地もいい。前田選手にも足負けしていなかった。最近の中では抜群の手応え。スタートも大丈夫だし微調整くらいで。

＜4＞前田紗希 1マークでハマったのに出てきたし、出足が良かった。行き足も良くて、スタートが思ったより届いている。伸びは普通。ちょっと旋回で跳ねている分、回転は抑え過ぎかな。今期は調子がいい。

＜5＞山本梨菜 今までで一番良かった。全体的にいいかな。エンジンの素性はいいと思う。私が調整を合わせ切れていなかった。スタートは調整が合えば大丈夫だと思う。

＜6＞小野生奈 5日目は良くなっていたと思う。4日目はターン中とかターン後は押していなかったけど、そこがグッとくる感じがきた。直線はいい人を除けば遜色ないくらいだと思う。