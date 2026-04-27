「日本代表に超朗報だ」日本サッカー界に届いた“吉報”に韓国メディアが驚き！「最悪のニュースだったが…」
周知の通り、リバプールの遠藤航は２月11日のサンダーランド戦で左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負い、手術を受けた。現在は懸命のリハビリに励んでいる。
先日、リバプールのアルネ・スロット監督が日本代表MFの現状に言及。今シーズン中に復帰する可能性があると示唆した。
「まだチームには入っていないが、リハビリチームとともにピッチの外でエクササイズを始めている。準備を進めているが、来週（マンチェスター・）ユナイテッドとその翌週のゲームには出場できないだろう。我々は彼がシーズン終盤に戻ることを期待している」
このニュースに韓国メディアも反応。『スポーツ朝鮮』は「日本代表に超朗報だ。キャプテンがワールドカップ直前に復帰か。シーズン離脱の怪我から復帰へ。屋外トレーニングを開始」と報じた。
同メディアは、33歳ボランチの怪我について、「ワールドカップまであと４か月の時点で、日本代表チームには最悪のニュースだった。主将がワールドカップに出られなければパフォーマンスとリーダーシップ的な側面で本当に大きな損失だからだ」と綴ったうえで、こう伝えた。
「日本代表キャプテンの遠藤が間もなくピッチに復帰する見込みだ。シーズン閉幕前に確実に復帰できれば、日本代表にとって超朗報となるだろう」
今季絶望かと思われたなか、シーズン中に復帰の可能性があるとの報に、驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「全然レベルが違う」イングランドを翻弄した25歳アタッカーが感嘆した森保ジャパン戦士は？「めちゃくちゃ上手い」
先日、リバプールのアルネ・スロット監督が日本代表MFの現状に言及。今シーズン中に復帰する可能性があると示唆した。
「まだチームには入っていないが、リハビリチームとともにピッチの外でエクササイズを始めている。準備を進めているが、来週（マンチェスター・）ユナイテッドとその翌週のゲームには出場できないだろう。我々は彼がシーズン終盤に戻ることを期待している」
同メディアは、33歳ボランチの怪我について、「ワールドカップまであと４か月の時点で、日本代表チームには最悪のニュースだった。主将がワールドカップに出られなければパフォーマンスとリーダーシップ的な側面で本当に大きな損失だからだ」と綴ったうえで、こう伝えた。
「日本代表キャプテンの遠藤が間もなくピッチに復帰する見込みだ。シーズン閉幕前に確実に復帰できれば、日本代表にとって超朗報となるだろう」
今季絶望かと思われたなか、シーズン中に復帰の可能性があるとの報に、驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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