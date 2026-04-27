◇男子ゴルフツアー前澤杯最終日（2026年4月26日 千葉県 MZGC（6652ヤード、パー72））

単独首位で出た米沢蓮（26＝LAND CARRY）が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算23アンダーで並んだ宋永漢（34＝韓国）とのプレーオフを1ホール目で制した。24年横浜ミナトチャンピオンシップ以来2年ぶりのツアー3勝目を挙げ、優勝賞金4000万円を獲得した。

プレーオフ1ホール目、1.5メートルのバーディーパットを沈めた米沢の顔に笑みが広がった。リードして迎えた17番でボギーを叩き宋永漢に並ばれ「“やっちまった”と思った」と消沈。それでも「絶対バーディーを取らないと勝てない」と気持ちを持ち直し、得意のアイアンショットで決着をつけた。

初優勝を含む2勝を挙げた24年に帯状疱疹（ほうしん）を発症。その後は座骨神経痛にも悩まされ、ゴルフも不調に陥った。

そんな中で支えになったのが「お父さん的存在」というナショナルチーム時代の恩師ガレス・ジョーンズ氏と、昨年結婚した夫人。この日、岩手県の自宅から応援に駆けつけ“結婚後初優勝”を見届けた愛妻は「プレーオフのセカンドは泣きそうになった。家では優しくてお肉を焼くのが得意なんです」とうれしそうに話した。

ツアー屈指の高額賞金を誇る異色の大会を制しポイントランク1位に浮上。米沢は「ポイントランクで1位を獲る目標は変わらない。一年しっかり戦い切る」と視線を上げた。