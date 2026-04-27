◆米大リーグ オリオールズ―レッドソックス（２６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

アレックス・コーラ監督と５人のコーチを解雇したレッドソックスは、一夜明けた２６日（日本時間２７日）新体制で再出発したが、敵地でのオリオールズ戦で、吉田正尚外野手（３２）は先発を外れた。背筋痛で４試合欠場していたＲ・アンソニー外野手がＤＨで先発に復帰し、３Ａから昇格したトレーシー暫定監督の初戦も、ベンチスタートとなった。

ブレスローＧＭとケネディ社長は試合前にメディア対応。ケネディ社長は「一連の決断は、全てブレスローＧＭのもので、オーナーに承認された」と明かし、ブレスローＧＭは「外野手が多いロースターに、マネジメントの難しさがあった点は私の責任」と認めつつ、「プレーオフ進出を目指す上で方向転換が必要だった」とした。

米報道によると、コーラ監督の解雇は２５日（同２６日）の朝に決まり、チームがデーゲームで連敗を「４」で阻止し、「明日勝ち越しを狙う」と語った後、当地入りしたヘンリー・オーナーと球団トップが、宿舎ホテルでコーラ監督に通知したという。地元メディア「マス・ライブ」によると、ＳＮＳで情報を知った選手は、宿舎ホテルのロビーに続々集結。吉田正尚外野手の姿もあったようだ

コーラ監督を含む６人は、残留するコーチや選手と別れのハグを交わした後、シャトルバスでホテルを出発。コーラ監督はＳＮＳに、ボストン行きの飛行機を前に笑顔のグループ写真を投稿。フロント入りするＪ・バリテック元作戦コーチは、親指を下にした”サム・ダウン”のポーズだった。一夜明けたこの日、コーラ前監督はＳＮＳで「Ｈａｐｐｙ！」と絵文字付きで投稿している。

選手には２６日朝、ブレスローＧＭが通達したが、ボストン・グローブ紙のヒーリー記者はＸで「選手側からの質問は受け付けられず、中継ぎ投手のウィットロックは『彼ら（首脳陣）は、選手は年俸を支払われており、野球に集中するように明確にした』と語った」と投稿。また「マス・ライブ」のコステロ記者が「ストーリー（内野手）はアンハッピー。最高のコーチ陣のひとつ。理解できないと語った」とＸに投稿するなど、現場に動揺が広がっている。