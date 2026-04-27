男性２人組ユニットのＣ＆Ｋが２６日、大阪城ホールで、単独ライブ「ＣＫ 無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！ ｉｎ 大阪城ホール」を行った。１４年からスタートしたアリーナ規模でのライブシリーズ「無謀な挑戦状」の新作で、関西では初開催。同日午前中に約９０キロ離れた京都・舞鶴市で開催された「ＭＡＩＺＵＲＵ ＰＬＡＹＢＡＣＫ ＦＥＳ．」でシークレットオープニングアクトを務め、ヘリで大阪に戻ってリハ＆本番に挑む強行スケジュール。エンターテインメント性あふれる型破りなステージで、１万人を沸かせた。

Ｃ＆Ｋが大阪城ホールに初出陣じゃ！この日は朝に大阪を出発し、約９０キロ離れた舞鶴行われたフェスで午前１０時台にオープニングアクトを務めた。そして休む間もなく大阪へとんぼ返りし、リハーサル→ライブ本番という超強行軍。大阪−舞鶴間の移動には、ヘリコプターを使用。これが歴史に残る“破天荒ライブ”の幕開けだった。

２人はホラの合図とともにステージに参上。ＣＬＩＥＶＹ（クリビー）が「Ｗｅ ａｒｅ Ｃ＆Ｋ！お見知りおきを！」と名乗りを上げて「Ｃ＆Ｋ ＩＸ」「パーティ☆キング」といったアッパーチューンを連投し、導火線に火をつけた。

遊び心を詰め込んだ一夜限りの公演で、場内には「殿様の席」「博打席」「歌い踊る席」「飲み会席」「？席」「新婚ペア席」「若いもんにはまだまだ負けないよ席」といった席が用意された。殿様の席はちょんまげのカツラが着用必須で、座席周辺には殿様が大量発生。博打席を選んだ人はチケット代が２倍になるかタダになるかをかけた勝負に挑むなど、開演前からエンタメ性に富んだ演出が施された。

後半に入ると、さらにカオス具合が増殖。ホールと同じ公園内にある大阪城音楽堂からランナーがスタートし、未発表曲「負けそうでメロス」を初披露。ランナーに続く形で「？席」のファンが演出として走らされる場面もあり、ＣＬＩＥＶＹは「５万円払った？席の人が走らされている」と笑った。Ｃ＆Ｋの楽曲「ドラマ」を登場曲に使用している阪神・近本光司選手のパネルが見守る中、無事にゴールを果たした。

定番曲「みかんハート」「踊ＬＯＣＣＡ〜ａｒｏｕｎｄ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ 新たなる冒険〜」から最新曲「ＴＯ ＢＥ」までの全２８曲を披露し、抜群の歌唱力で観客のハートをつかんだ２時間半。公演タイトル通りに火、水、ひょうきんを使った演出で城攻めし、見事攻略したＣＬＩＥＶＹは「最高だ！」「これからもよろしくお願いします」と達成感をにじませていた。