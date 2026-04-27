timelesz、2年連続アディダス「CLIMACOOL」アンバサダー就任 “風をまとう”2種の新ビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/04/27】ABCマートは「CLIMACOOL」シリーズのキャンペーンにおいてtimelesz（タイムレス）をアンバサダーとして起用。4月27日より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて新ビジュアルと新CM「奏でよう、風の音を」篇が公開された。
【写真】timelesz、カラフルな風を楽しそうに乗りこなす姿
2025年に引き続き、ABCマート限定で展開される夏の定番シリーズ「CLIMACOOL」が、進化して登場。キャンペーンは、CLIMACOOLの歴史の中でも最大級の反響を記録し、機能性と世界観の両面で支持を集めた。timeleszとのパートナーシップを通じて、その魅力はさらに広がりを見せている。そして2026年、その関係性が2年目へ。より自然体で、より成熟したかたちでブランドの魅力を体現。「CLIMACOOL」が持つ軽やかさや快適さは、単なる機能性にとどまらず、身に着ける人の気分まで前向きにしてくれる存在。timeleszが持つポジティブで自由な空気感と重なり合うことで、歩くたびに心地よい“リズム”が生まれ、夏の時間そのものをより豊かに彩る。
そして今回「CLIMACOOL」シリーズに新たに「サンダル」が加わった。スニーカーで培われた通気性と快適性はそのままに、より軽やかで開放的な履き心地を実現。日常の移動シーンから、リゾートやレジャーなどのリラックスシーンまで、シームレスに対応するラインナップへと進化している。新ビジュアルでは、「風」をテーマに、2つの異なるシーンを表現。スニーカービジュアルでは、メンバーたちがカラフルな風を楽しそうに乗りこなす姿を描写。サンダルビジュアルでは、リゾートで過ごす自由で開放的な時間を表現している。スニーカーからサンダルへと履き替えながら、1日の中で夏をより快適に楽しむ。「CLIMACOOL」が提案する新しい“夏の過ごし方”を体現したビジュアルとなっている。
本キャンペーンのCM「奏でよう、風の音を」篇では、スニーカー篇（30秒）とサンダル篇（30秒）が1つの物語としてつながる構成となっている。スニーカー篇では、風をモチーフにした空間の中で、軽やかに動き出すメンバーの姿を描写。2025年のタイアップで生まれた“期待感”をさらに解き放つような、前へと進んでいくエネルギーを表現している。
その流れを受けて展開するサンダル篇では、舞台をリゾートへと移し、仲間と過ごす自由で開放的な時間を描いている。何をしていても楽しい。そんな関係性の成熟が、自然体の表情とともに映し出され、timeleszならではの空気感が感じられる内容に仕上がっている。
また、タイアップ楽曲「GOOD TOGETHER」は、最新アルバム『MOMENTUM』のリード曲。「CLIMACOOL」シリーズでタイアップした楽曲「ワンアンドオンリー」が、新しく生まれた大切な人たちとの関係をテーマにした楽曲であったのに対し、同曲は、その関係性がさらに成熟し、”共に過ごす楽しい時間”を表現した楽曲となっている。
2年目のコラボレーションを記念し、5月1日より東京・渋谷エリアにて期間限定の屋外広告を展開。本キャンペーンのビジュアルが、“風”を感じさせる演出とともに街の中心に登場し、「CLIMACOOL」の世界観を印象的に表現。日常の風景に自然と溶け込みながら、街全体で夏の訪れを感じさせる。掲出場所の詳細については、ABC-MART公SNS（@ABCMART_INFO）にて順次発表される。（modelpress編集部）
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◆timelesz「CLIMACOOL」アンバサダー2年連続起用
2025年に引き続き、ABCマート限定で展開される夏の定番シリーズ「CLIMACOOL」が、進化して登場。キャンペーンは、CLIMACOOLの歴史の中でも最大級の反響を記録し、機能性と世界観の両面で支持を集めた。timeleszとのパートナーシップを通じて、その魅力はさらに広がりを見せている。そして2026年、その関係性が2年目へ。より自然体で、より成熟したかたちでブランドの魅力を体現。「CLIMACOOL」が持つ軽やかさや快適さは、単なる機能性にとどまらず、身に着ける人の気分まで前向きにしてくれる存在。timeleszが持つポジティブで自由な空気感と重なり合うことで、歩くたびに心地よい“リズム”が生まれ、夏の時間そのものをより豊かに彩る。
◆timelesz、新ビジュアルも公開
そして今回「CLIMACOOL」シリーズに新たに「サンダル」が加わった。スニーカーで培われた通気性と快適性はそのままに、より軽やかで開放的な履き心地を実現。日常の移動シーンから、リゾートやレジャーなどのリラックスシーンまで、シームレスに対応するラインナップへと進化している。新ビジュアルでは、「風」をテーマに、2つの異なるシーンを表現。スニーカービジュアルでは、メンバーたちがカラフルな風を楽しそうに乗りこなす姿を描写。サンダルビジュアルでは、リゾートで過ごす自由で開放的な時間を表現している。スニーカーからサンダルへと履き替えながら、1日の中で夏をより快適に楽しむ。「CLIMACOOL」が提案する新しい“夏の過ごし方”を体現したビジュアルとなっている。
◆CM曲には「GOOD TOGETHER」を起用
本キャンペーンのCM「奏でよう、風の音を」篇では、スニーカー篇（30秒）とサンダル篇（30秒）が1つの物語としてつながる構成となっている。スニーカー篇では、風をモチーフにした空間の中で、軽やかに動き出すメンバーの姿を描写。2025年のタイアップで生まれた“期待感”をさらに解き放つような、前へと進んでいくエネルギーを表現している。
その流れを受けて展開するサンダル篇では、舞台をリゾートへと移し、仲間と過ごす自由で開放的な時間を描いている。何をしていても楽しい。そんな関係性の成熟が、自然体の表情とともに映し出され、timeleszならではの空気感が感じられる内容に仕上がっている。
また、タイアップ楽曲「GOOD TOGETHER」は、最新アルバム『MOMENTUM』のリード曲。「CLIMACOOL」シリーズでタイアップした楽曲「ワンアンドオンリー」が、新しく生まれた大切な人たちとの関係をテーマにした楽曲であったのに対し、同曲は、その関係性がさらに成熟し、”共に過ごす楽しい時間”を表現した楽曲となっている。
◆timelesz、期間限定ビジュアル出現
2年目のコラボレーションを記念し、5月1日より東京・渋谷エリアにて期間限定の屋外広告を展開。本キャンペーンのビジュアルが、“風”を感じさせる演出とともに街の中心に登場し、「CLIMACOOL」の世界観を印象的に表現。日常の風景に自然と溶け込みながら、街全体で夏の訪れを感じさせる。掲出場所の詳細については、ABC-MART公SNS（@ABCMART_INFO）にて順次発表される。（modelpress編集部）
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