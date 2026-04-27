timeleszが、アディダス『CLIMACOOL』シリーズのアンバサダーに2年連続起用。本日4月27日より公開の新ビジュアルおよびABCマートの新CM『奏でよう、風の音を』篇に出演する。

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新ビジュアルでは、“風”をテーマに、2つの異なるシーンを表現。スニーカービジュアルでは、メンバーたちがカラフルな風を楽しそうに乗りこなす姿を描写。サンダルビジュアルでは、リゾートで過ごす自由で開放的な時間を表現している。

本CMでは、“スニーカー篇”と“サンダル篇”がひとつの物語としてつながる構成に。スニーカー篇では、風をモチーフにした空間の中で、軽やかに動き出すメンバーの姿を描写。2025年のタイアップで生まれた期待感をさらに解き放つような、前へと進んでいくエネルギーを表現している。その流れを受けて展開するサンダル篇では、舞台をリゾートへと移し、仲間と過ごす自由で開放的な時間を描いている。

タイアップ楽曲には、最新アルバム『MOMENTUM』のリード曲「GOOD TOGETHER」を起用。2025年の同シリーズのタイアップ楽曲「ワンアンドオンリー」が新しく生まれた大切な人たちとの関係をテーマにした楽曲であったのに対し、本楽曲はその関係性がさらに成熟し、“共に過ごす楽しい時間”を表現したものとなっている。

本CMおよびメイキングムービーは、ABCマート公式オンラインストアおよび公式SNSにて公開中。あわせて、timeleszメンバーの素顔が垣間見えるメイキング、インタビュー映像も公開される。

また、2年目のコラボレーションを記念し、5月1日より東京 渋谷エリアにて期間限定の屋外広告を展開。掲出場所の詳細については、ABCマート公式SNSにて順次告知される。

さらに、ABCマート店内ではtimeleszメンバーによる店内放送を本日より実施。一部店舗とオンラインストアにて対象商品を購入すると、先着順で『CLIMACOOLオリジナル timeleszマルチポーチ』がプレゼントされるキャンペーンも行われる。

・timelesz インタビュー

Q.新しくなったCLIMACOOLシリーズを始めて見た時、そして実際に履いた時の印象や魅力を教えてください。

橋本将生：なんといってもこのサンダルがすごく印象的で、裏に通気口があったりとかすごく涼しいデザインになってたりして、普段使いしやすいたくさん使えそうなサンダルだなと思いました。「フィット感」があってストレスなく履けるのがすごく魅力的だなと思いました。

Q.CLIMACOOLの「サンダル」と「スニーカー」どちらが好みですか？

松島聡：「選べない！」「難しいなあ～」でもスニーカーというイメージがすごくあったので、サンダルっていうのは新しいなと思いました。気楽に履いていけるし！

Q.昨年の撮影と比べて、アップデートされた部分は？

篠塚大輝：前回は一年前で、メンバーになってすぐくらいのタイミングだったので、撮影にも慣れてなかったのですが、この一年たくさん撮影のお仕事をいただいて、ちょっとずつ笑顔とかも自然な笑顔になったと思います。菊池風磨：自然な笑顔見せて！篠塚：（笑顔）松島：あ、かわいい（笑）

Q.メンバーのなかでアップデートしたと思う人は？

メンバー：原くんじゃないですか？原嘉孝：俺の今日の髪型気づいてる？篠塚：気づきましたよ。もちろん原：ここに3本線入ってる！アディダスさん仕様になってる。アップデートしてきました！菊池：アディダスさんもそこまで求めてないと思うよ（笑）寺西拓人：気づかないと思う。（笑）原：入念に作り上げました。

（文＝リアルサウンド編集部）