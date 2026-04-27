ラ・リーガ 25/26の第32節 オサスナとセビリアの試合が、4月27日01:30にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはニエル・モペー（FW）、アイザック・ロメロ（FW）、オソ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、オサスナが選手交代を行う。アイマル・オロス（FW）からラウル・モロ（MF）に交代した。

69分に試合が動く。セビリアのジブリル・ソウ（MF）のアシストからニエル・モペー（FW）がヘディングシュートを決めてセビリアが先制。

71分、セビリアが選手交代を行う。ジブリル・ソウ（MF）に代わりバティスタ・メンディ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

71分、オサスナは同時に2人を交代。ルーベン・ガルシア（FW）、イケル・ムニョス（MF）に代わりモイ・ゴメス（MF）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

76分、セビリアが選手交代を行う。ルベン・バルガス（MF）からフアンル・サンチェス（DF）に交代した。

80分オサスナが同点に追いつく。ラウル・ガルシア（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

87分、セビリアは同時に3人を交代。オソ（MF）、アイザック・ロメロ（FW）、ニエル・モペー（FW）に代わりアコル・アダムズ（FW）、ジェラール・フェルナンデス（FW）、ネマニャ・グデリ（MF）がピッチに入る。

90分、オサスナは同時に2人を交代。ハビ・ガラン（MF）、ビクトル・ムニョス（FW）に代わりアベル・ブレトーネス（MF）、キケ・バルハ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+9分オサスナが逆転。モイ・ゴメス（MF）のアシストからアレハンドロ・カテナ（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、オサスナが2-1で勝利した。

なお、オサスナは51分にアンテ・ブディミル（FW）、90+4分にラウル・ガルシア（FW）に、またセビリアは6分にガブリエル・スアソ（DF）、66分にジブリル・ソウ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 03:40:16 更新