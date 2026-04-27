プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第5節 アンデルレヒトとサンジロワーズの試合が、4月27日01:30にロット・パークにて行われた。

アンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、トリスタン・ドグレフ（MF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ラウール・フロルツ（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。サンジロワーズのアナン・カライリ（FW）のアシストからアデム・ゾルガン（MF）がヘディングシュートを決めてサンジロワーズが先制。

さらに25分サンジロワーズが追加点。アヌアル・アイトエルハジ（MF）のアシストからアデム・ゾルガン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、32分、アンデルレヒトのアリ・マーマール（DF）のアシストからミハイロ・チェトコビッチ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

45+7分にアンデルレヒトのキリアン・サーデラ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。1-2とサンジロワーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

アンデルレヒトは後半の頭から選手交代。イライ・カマラ（DF）からルーカス・ヘイ（DF）に交代した。

61分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ミハイロ・チェトコビッチ（FW）からアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）に交代した。

65分サンジロワーズが追加点。ギリェルモ（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。サンジロワーズが1-3で勝利した。

なお、アンデルレヒトは42分にミハイロ・チェトコビッチ（FW）、90+3分にイブラヒム・カナテ（FW）に、またサンジロワーズは19分にロス・サイクス（DF）、45+6分にケビン・ロドリゲス（FW）、68分にケビン・マックアリスター（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 03:41:03 更新