timeleszがアディダス「CLIMACOOL」アンバサダーに2年連続起用！2種の新ビジュアル公開

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timeleszがアディダスの夏の定番シリーズ「CLIMACOOL」を今年も務めることとなった。

■夏のスニーカー＆サンダルを快適に楽しむtimeleszに注目！

ABCマート限定で展開する、アディダスの「CLIMACOOL」シリーズ。そのキャンペーンアンバサダーを今年もtimeleszが務め、4月27日より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて、新ビジュアルと新CM「奏でよう、風の音を」篇が公開される。

新CMには、最新アルバム『MOMENTUM』収録の「GOOD TOGETHER」を起用。またCM公開にあわせて、 timeleszメンバーの素顔が垣間見えるメイキング映像も公開される。

さらに、購入者限定ノベルティや渋谷エリアでの屋外広告展開（5月1日スタート）など、さまざまなキャンペーンが繰り広げられるのだ。

今年の「CLIMACOOL」シリーズは新たに「サンダル」が登場。スニーカーで培われた通気性と快適性はそのままに、より軽やかで開放的な履き心地を実現し、日常の移動からリゾートやレジャーまで、シームレスに対応するラインナップへと進化している。

それに合わせてtimeleszの新ビジュアルも、「風」をテーマに2つの異なるシーンを表現。スニーカービジュアルでは、メンバーたちがカラフルな風を楽しそうに乗りこなす姿を描写。

サンダルビジュアルでは、リゾートで過ごす自由で開放的な時間が描かれている。スニーカーからサンダルへと履き替えながら、一日の中で夏をより快適に楽しむ。「CLIMACOOL」が提案する新しい“夏の過ごし方”を体現したビジュアルとなっている。

■CMで繋がるtimeleszの物語

本キャンペーンのCM「奏でよう、風の音を」篇では、スニーカー篇（30秒）とサンダル篇（30秒）がひとつの物語としてつながる構成となっている。スニーカー篇では、風をモチーフにした空間の中で、軽やかに動き出すメンバーの姿を描写。その流れを受けるサンダル篇では、舞台をリゾートへと移し、仲間と過ごす自由で開放的な時間が描かれる。何をしていても楽しい……そんな関係性が自然体の表情とともに映し出され、 timeleszならではの空気感が感じられる内容に仕上がっている。

さらにABC-MART店内では、ここでしか聞くことができないtimeleszメンバーによる店内放送を、4月27日より全2種類実施。「CLIMACOOL」の世界観を、より身近に感られる内容となっている。※一部店舗では実施していない場合がございます。

■【動画】CLIMACOOL スニーカー篇

■【動画】CLIMACOOL サンダル篇

■【動画】奏でよう、風の音を。篇

■【動画】メイキングムービー

■関連リンク

ABCマート公式オンラインストア

https://www.abc-mart.net/shop/e/e0001104/

※4月27日（月）AM9時公開

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/