ＣＬＩＥＶＹ（クリビー、４１）、ＫＥＥＮ（４３）による音楽ユニット「Ｃ＆Ｋ」が２６日、大阪城ホールでワンマンライブ「無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！」を行った。

２０１４年から続くアリーナ規模のライブシリーズ「無謀な挑戦状」が関西で初開催。２３年から大阪城音楽堂（大阪城野音）で「水掛けまつり」と題し、大量の水の演出で好評を博しているライブの延長線上に位置する公演で、ＣＬＩＥＶＹは「ようこそ大阪城へ！ 今日はパーティー。つまり祭！」とノリノリ。ちょんまげのカツラが着用義務の「殿様の席」や、チケット代が返金になる可能性がある「博打（ばくち）席」、公演中に何が起こるか分からない「？席」などファン参加型のライブとなった。

水不足で苦しむ大阪城の人々を救うというストーリー仕立ての公演。中盤には２人の盟友で俳優の山根和馬（４２）が大阪城音楽堂からホールまで走って水を届ける模様を未発表曲「負けそうでメロス」に乗せて生中継するという、大型チャリティー番組を意識した演出で１万人を爆笑させた。

最新曲の「ＴＯ ＢＥ」や、２４〜２５年に放送されたフジ系アニメ「ドラゴンボールＤＡＩＭＡ」の主題歌「ジャカ☆ジャ〜ン」など２８曲を披露。阪神の近本光司外野手が入場曲にしている「ドラマ」では、近本の等身大パネルも登場し客席をざわつかせた。

また２人はこの日、ライブ開演に先立ち京都・舞鶴で行われた「ＭＡＩＺＵＲＵ ＰＬＡＹＢＡＣＫ ＦＥＳ．」にサプライズ出演。多忙なスケジュールの合間を縫って、ヘリコプターで舞鶴入りしステージを行うと再びヘリでとんぼ返りしての“大坂城攻め”となった。終盤の「入浴」「愛を浴びて、僕がいる」では噴水の演出がホールを彩り、ＫＥＥＮは「出た！」と大喜び。全長６・５メートルの巨大衣装によるフライング歌唱などで沸かせた。

ＣＬＩＥＶＹは「バカな内容に付き合ってくれたスタッフのみんな、すてきな景色を見せて下さったお客様の皆様に感謝します」とあいさつ。「本当に幸せです。大人の文化祭にお付き合いいただき、本当にありがとうございました！」と満足感に包まれた様子だった。